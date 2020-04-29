X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю

Изменения рабочего графика также коснуться руководства сети. Решение принято в целях сократить расходы сети для поддержания доходности бизнеса при снижении части выручки в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. «В общей сложности в ТЦ работает более 50% «Перекрёстков», часть из них мы были вынуждены закрыть», — сообщил представитель компании. Закрытие магазинов оказывает давление на общий объем доходов в апреле и может повлиять на финансовые показатели в мае, уточнил он. «Дополнительных расходов потребовали также специальные выплаты сотрудникам магазинов, которые находятся на передовой в условиях повышенного риска, а также полное обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты», — сообщили в сети. Ради сокращения расходов ритейлер также сократил число открытий и реконструкций супермаркетов, отказался от части корпоративных мероприятий и занялся оптимизацией затрат на аренду.