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X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю

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Ретейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов «Перекресток» на четырехдневную рабочую неделю cо снижением зарплаты, сообщил «Ведомостям» представитель группы. О сокращении рабочей недели персоналу сети «Перекресток» первым со ссылкой на источники сообщил РБК.

Изменения рабочего графика также коснуться руководства сети. Решение принято в целях сократить расходы сети для поддержания доходности бизнеса при снижении части выручки в супермаркетах, расположенных в торговых центрах. «В общей сложности в ТЦ работает более 50% «Перекрёстков», часть из них мы были вынуждены закрыть», — сообщил представитель компании. Закрытие магазинов оказывает давление на общий объем доходов в апреле и может повлиять на финансовые показатели в мае, уточнил он. «Дополнительных расходов потребовали также специальные выплаты сотрудникам магазинов, которые находятся на передовой в условиях повышенного риска, а также полное обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты», — сообщили в сети. Ради сокращения расходов ритейлер также сократил число открытий и реконструкций супермаркетов, отказался от части корпоративных мероприятий и занялся оптимизацией затрат на аренду.

Ранее главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман заявил, что в марте компания потратила не менее 1 млрд руб. на закупку масок, термометров и средств дезинфекции для сотрудников магазинов (ритейлер также развивает сети «Пятерочка» и «Карусель»). На данный момент общее число сотрудников X5 Retail Group составляет более 300 000 человек.

Ранее по теме: «Перекресток» начал доставлять заказы за 1–2 часа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных