В России могут обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца. Еще 6% отметили, что его должно хватить на шесть месяцев. 23% компаний считают, что смогут преодолеть кризисный период. 3% производств уже прекратили свою деятельность. По данным ассоциации, на 15 апреля 2020 г. 41% мебельщиков не получили никакой выручки от розничных продаж, 31% — сообщили о снижении ее больше, чем на 50%.
По словам президента ассоциации Александра Шестакова, причина такого положения дел в отрасли в том, что ей наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом «фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства». Он рассказал, что мебельные предприятия в период нерабочих дней столкнулись также с кризисом неплатежей. При этом меры из объявленных пакетов государственной поддержки бизнесе на затронули производство мебели, добавил он. Шестаков назвал одной из возможных мер поддержки включение мебели в стандарты строящегося жилья. По его словам, это позволило бы мебельщикам наладить новые каналы сбыта продукции и загрузило бы производства заказами.
11 мая президент России Владимир Путин объявил он прекращении полуторамесячного периода нерабочих дней. С 12 мая согласно указу президента, могут возобновить работа все предприятия, кроме тех чья деятельность была ограничена или попала под запрет по распоряжению властей регионов. Путин впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель. 28 апреля президент объявил о продлении режима нерабочих дней до конца майских праздников.
С начала эпидемии по 11 мая коронавирусную инфекцию в России нашли у 221 344 человек. Умерли от нее, по данным оперативного штаба на понедельник, 11 мая, 2009 инфицированных. Общее число выздоровевших – 39 801 человек.