В России могут обанкротиться до 70% производителей мебели

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, причина такого положения дел в отрасли в том, что ей наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом «фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства». Он рассказал, что мебельные предприятия в период нерабочих дней столкнулись также с кризисом неплатежей. При этом меры из объявленных пакетов государственной поддержки бизнесе на затронули производство мебели, добавил он. Шестаков назвал одной из возможных мер поддержки включение мебели в стандарты строящегося жилья. По его словам, это позволило бы мебельщикам наладить новые каналы сбыта продукции и загрузило бы производства заказами.