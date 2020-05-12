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Reuters сообщил о продаже 7 млн акций Polymetal неназванным акционером

Ведомости

Акционер Polymetal продает 7 млн акций компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Цена продажи акций в ходе процедуры ускоренного размещения (ABB) составила 16 фунтов за акцию. По данным источников, эту цену назвал организатор продажи, которая прошла накануне. При этом продающий акционер неизвестен. Акции разместили с дисконтом ко вчерашней цене в 3,5%, отметили источники.

Это первое привлечение средств на рынке акционерного капитала компанией с российскими собственниками во время пандемии коронавируса. Представитель Polymetal сообщил Reuters, что компания пока не получала уведомления о продаже пакета. Аналогичную информацию представитель сообщил «Ведомостям».

Акции компании на торгах в Лондоне упали на 3,53% до 1,599 фунта, по данным Investing на 16.07 мск.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных