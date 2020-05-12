Reuters сообщил о продаже 7 млн акций Polymetal неназванным акционером

Акционер Polymetal продает 7 млн акций компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Цена продажи акций в ходе процедуры ускоренного размещения (ABB) составила 16 фунтов за акцию. По данным источников, эту цену назвал организатор продажи, которая прошла накануне. При этом продающий акционер неизвестен. Акции разместили с дисконтом ко вчерашней цене в 3,5%, отметили источники.