Reuters сообщил о продаже 7 млн акций Polymetal неназванным акционером
Акционер Polymetal продает 7 млн акций компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Цена продажи акций в ходе процедуры ускоренного размещения (ABB) составила 16 фунтов за акцию. По данным источников, эту цену назвал организатор продажи, которая прошла накануне. При этом продающий акционер неизвестен. Акции разместили с дисконтом ко вчерашней цене в 3,5%, отметили источники.
Это первое привлечение средств на рынке акционерного капитала компанией с российскими собственниками во время пандемии коронавируса. Представитель Polymetal сообщил Reuters, что компания пока не получала уведомления о продаже пакета. Аналогичную информацию представитель сообщил «Ведомостям».
Акции компании на торгах в Лондоне упали на 3,53% до 1,599 фунта, по данным Investing на 16.07 мск.
Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.