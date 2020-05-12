РБК: Следствие по делу Босова допускает смерть миллиардера из-за неосторожности

Миллиардер и владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая. Знакомые Босова сообщали РБК, что тот покончил с собой. Группа «Аллтек», которой руководил Босов, подтвердила его смерть, но не стала уточнять причину. Рядом с телом мужчины, погибшего в подмосковном селе Усово, лежал пистолет Glock 19 gen 4, сообщали в региональном Следственного комитета. Босова похоронили на Троекуровском кладбище в воскресенье, сообщил РБК представитель бизнесмена.