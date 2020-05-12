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РБК: Следствие по делу Босова допускает смерть миллиардера из-за неосторожности

Ведомости

Следствие по делу смерти бизнесмена Дмитрия Босова, помимо версии о самоубийстве, проверит возможность гибели из-за неосторожного обращения с оружием, сообщили РБК знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах. Следователь узнал от знакомых Босова, что тот периодически нарушал правила обращения с оружием, утверждает один из источников.

Следователь изучил записи камер наружного наблюдения, допросил охранников и людей из близкого окружения Босова. Он установил, что из пистолета, который был найден рядом с телом Босова, ранее был сделан случайный выстрел, в то время никто не пострадал. Версия убийства Босова не рассматривается, уточняет РБК.

Миллиардер и владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая. Знакомые Босова сообщали РБК, что тот покончил с собой. Группа «Аллтек», которой руководил Босов, подтвердила его смерть, но не стала уточнять причину. Рядом с телом мужчины, погибшего в подмосковном селе Усово, лежал пистолет Glock 19 gen 4, сообщали в региональном Следственного комитета. Босова похоронили на Троекуровском кладбище в воскресенье, сообщил РБК представитель бизнесмена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных