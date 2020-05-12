После смерти Босова его компания отозвала обвинения против топ-менеджеров

В апреле у Босова произошел конфликт с его бизнес-партнером Александром Исаевым. Босов уволил его из «Востокугля» и «Сибантрацита». В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ и распространение недостоверной информации о деятельности компаний». После этого Исаев подал к компании Босова иск о защите деловой репутации. 30 апреля стало известно, что бизнесмен возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение.