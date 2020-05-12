После смерти Босова его компания отозвала обвинения против топ-менеджеров
Компания «Востокуголь» после смерти ее совладельца Дмитрия Босова отозвала выдвинутые ранее обвинения против двух топ-менеджеров, уволенных из компании по подозрению в хищениях. На сайте компании опубликованы опровержения заявленных ранее претензий к ее гендиректору Вадиму Бугаеву и руководителю Огоджинской угольной компании («дочка» «Востокугля») Максиму Подмиглазову.
Компания извинилась перед обоими топ-менеджерами. В ее сообщениях говорится, что информация об отстранении от должностей и причинах увольнений Бугаева и Подмиглазова была опубликована «по ошибке и без должной проверки».
В апреле у Босова произошел конфликт с его бизнес-партнером Александром Исаевым. Босов уволил его из «Востокугля» и «Сибантрацита». В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ и распространение недостоверной информации о деятельности компаний». После этого Исаев подал к компании Босова иск о защите деловой репутации. 30 апреля стало известно, что бизнесмен возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение.
Миллиардер и владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая. Знакомые бизнесмена сообщали РБК, что тот покончил с собой. Группа «Аллтек», которой руководил Босов, подтвердила его смерть, но уточнять причину не стала. По данным следствия, рядом с телом мужчины, погибшего в подмосковном селе Усово, лежал пистолет Glock 19 gen 4.