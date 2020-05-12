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После смерти Босова его компания отозвала обвинения против топ-менеджеров

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Компания «Востокуголь» после смерти ее совладельца Дмитрия Босова отозвала выдвинутые ранее обвинения против двух топ-менеджеров, уволенных из компании по подозрению в хищениях. На сайте компании опубликованы опровержения заявленных ранее претензий к ее гендиректору Вадиму Бугаеву и руководителю Огоджинской угольной компании («дочка» «Востокугля») Максиму Подмиглазову.

Компания извинилась перед обоими топ-менеджерами. В ее сообщениях говорится, что информация об отстранении от должностей и причинах увольнений Бугаева и Подмиглазова была опубликована «по ошибке и без должной проверки».

В апреле у Босова произошел конфликт с его бизнес-партнером Александром Исаевым. Босов уволил его из «Востокугля» и «Сибантрацита». В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ и распространение недостоверной информации о деятельности компаний». После этого Исаев подал к компании Босова иск о защите деловой репутации. 30 апреля стало известно, что бизнесмен возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение.

Ранее по теме: Дмитрий Босов уволил Александра Исаева из «Сибантрацита» и «Востокугля»

Миллиардер и владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов погиб в ночь на 6 мая. Знакомые бизнесмена сообщали РБК, что тот покончил с собой. Группа «Аллтек», которой руководил Босов, подтвердила его смерть, но уточнять причину не стала. По данным следствия, рядом с телом мужчины, погибшего в подмосковном селе Усово, лежал пистолет Glock 19 gen 4.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных