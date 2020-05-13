«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора
Основные акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group миллиардер Роман Абрамович и его партнеры по Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют около 58% акций RFP) начали поиск нового инвестора, которому может быть продан контрольный пакет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники, знакомые с ситуацией в холдинге и материалы презентации для потенциальных покупателей.
Согласно презентации, у новых инвесторов есть возможность купить «существенный или контрольный пакет акций» предприятия. Собеседник газеты, знакомый с условиями предложения, уточняет, что речь идет только об уменьшении долей некоторых из акционеров. Планируется, что сделка по привлечению нового акционера пройдет через выкуп им акций допэмиссии. Вырученные средства предполагается направить на развитие компании. Свои затраты на актив акционеры оценили в $350 млн. Собеседники газеты рассказали, что у холдинга — высокий уровень долговой нагрузки (на 2016 г., последние открытые данные — 16,5 млрд рублей). Один из них уточнил, что о намерении продать свои доли бизнесмены заявляли в 2019 г. на одном из совещаний у полпреда президента в Дальневосточного федеральном округе Юрия Трутнева. Тогда они жаловались на низкую рентабельность активов, доходы от которых позволяют лишь платить проценты по кредитам.
По оценкам экспертов, RFP Group целиком может стоить около $500 млн. В группу, которая работает в основном в Хабаровском крае, входят лесодобывающие и перерабатывающие «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». По словам одного из источников газеты, пока на доли Абрамовича, Абрамова и Фролова претендентов нет, потому даже при низкой цене продажи «покупка начнет вытягивать деньги». В составе акционеров RFP Group — Российский фонд прямых инвестиций. Он с 2013 г. владеет через Российско-китайский инвестфонд 42% акций RFP Group. По данным газеты, еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
В материалах презентации RFP, отмечается, что у вертикально интегрированного холдинга — крупнейший лесной фонд на Дальнем Востоке с лесосекой в 4,5 млн кубометров в год и собственные мощности по лесозаготовке около 2 млн кубометров в год. Группа имеет собственную логистику по реке, морю и железной дороге через Амурское пароходство. Оно перевозит свыше 1,3 млн тонн в год, владеет 140 речными и морскими судами и управляет пятью речными портами. В 2019 г., по данным RFP, компания заготовила 1,7 млн кубометров круглого леса, больше половины которого переработано в шпон и пиломатериалы. Выручка достигла $170 млн. В 2020 г. группа планирует запустить завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 135 тыс. тонн в год.