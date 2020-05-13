Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Ведомости

Основные акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group миллиардер Роман Абрамович и его партнеры по Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют около 58% акций RFP) начали поиск нового инвестора, которому может быть продан контрольный пакет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники, знакомые с ситуацией в холдинге и материалы презентации для потенциальных покупателей.

Согласно презентации, у новых инвесторов есть возможность купить «существенный или контрольный пакет акций» предприятия. Собеседник газеты, знакомый с условиями предложения, уточняет, что речь идет только об уменьшении долей некоторых из акционеров. Планируется, что сделка по привлечению нового акционера пройдет через выкуп им акций допэмиссии. Вырученные средства предполагается направить на развитие компании. Свои затраты на актив акционеры оценили в $350 млн. Собеседники газеты рассказали, что у холдинга — высокий уровень долговой нагрузки (на 2016 г., последние открытые данные — 16,5 млрд рублей). Один из них уточнил, что о намерении продать свои доли бизнесмены заявляли в 2019 г. на одном из совещаний у полпреда президента в Дальневосточного федеральном округе Юрия Трутнева. Тогда они жаловались на низкую рентабельность активов, доходы от которых позволяют лишь платить проценты по кредитам.

По оценкам экспертов, RFP Group целиком может стоить около $500 млн. В группу, которая работает в основном в Хабаровском крае, входят лесодобывающие и перерабатывающие «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». По словам одного из источников газеты, пока на доли Абрамовича, Абрамова и Фролова претендентов нет, потому даже при низкой цене продажи «покупка начнет вытягивать деньги». В составе акционеров RFP Group — Российский фонд прямых инвестиций. Он с 2013 г. владеет через Российско-китайский инвестфонд 42% акций RFP Group. По данным газеты, еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.

В материалах презентации RFP, отмечается, что у вертикально интегрированного холдинга — крупнейший лесной фонд на Дальнем Востоке с лесосекой в 4,5 млн кубометров в год и собственные мощности по лесозаготовке около 2 млн кубометров в год. Группа имеет собственную логистику по реке, морю и железной дороге через Амурское пароходство. Оно перевозит свыше 1,3 млн тонн в год, владеет 140 речными и морскими судами и управляет пятью речными портами. В 2019 г., по данным RFP, компания заготовила 1,7 млн кубометров круглого леса, больше половины которого переработано в шпон и пиломатериалы. Выручка достигла $170 млн. В 2020 г. группа планирует запустить завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 135 тыс. тонн в год.

Ранее по теме: Трутнев оценил долю инвестиций Китая на Дальнем Востоке
Ранее по теме: «Суверенные фонды готовы делать крупные сделки»
Ранее по теме: На Дальнем Востоке хотят создать лесопромышленный кластер
Ранее по теме: Кнопка для Путина: какие проекты президент запустит на Восточном форуме
Ранее по теме: Китайцы могут стать соинвесторами ЦБК стоимостью $1–2 млрд
Ранее по теме: Российско-китайский инвестфонд подтвердил покупку доли в RFP Group
Ранее по теме: Абрамов завел Абрамовича в лес

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных