«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Согласно презентации, у новых инвесторов есть возможность купить «существенный или контрольный пакет акций» предприятия. Собеседник газеты, знакомый с условиями предложения, уточняет, что речь идет только об уменьшении долей некоторых из акционеров. Планируется, что сделка по привлечению нового акционера пройдет через выкуп им акций допэмиссии. Вырученные средства предполагается направить на развитие компании. Свои затраты на актив акционеры оценили в $350 млн. Собеседники газеты рассказали, что у холдинга — высокий уровень долговой нагрузки (на 2016 г., последние открытые данные — 16,5 млрд рублей). Один из них уточнил, что о намерении продать свои доли бизнесмены заявляли в 2019 г. на одном из совещаний у полпреда президента в Дальневосточного федеральном округе Юрия Трутнева. Тогда они жаловались на низкую рентабельность активов, доходы от которых позволяют лишь платить проценты по кредитам.