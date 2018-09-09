Трутнев оценил долю инвестиций Китая на Дальнем Востоке
Китайские инвестиции составляют 7% от общих инвестиций на Дальнем Востоке, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе – вице-премьер Юрий Трутнев.
«Сегодня Китай – основной внешний партнер России на Дальнем Востоке. Объем китайских инвестиций составляет 7% от общего объема инвестиций», – сказал Трутнев журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).
По словам Трутнева, китайские инвесторы вкладывают средства в большинство направлений, в частности в инфраструктуру, сельское хозяйство, переработку природных ресурсов. Среди последних проектов Трутнев отметил запланированное строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске. Китайская China Paper Сorporation (входит в China Chengtong Holdings) готова вложить в проект порядка $1,5 млрд. Предполагается, что комбинат будет выпускать до 500 000 т целлюлозы в год, продукция будет поставляться в Китай.
В Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий лесопромышленному холдингу Russian Forest Products Group (RFP), инвестору территории опережающего развития «Комсомольск».