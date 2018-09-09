Трутнев оценил долю инвестиций Китая на Дальнем Востоке

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В Москве на акции против повышения пенсионного возраста начались задержания

На Пушкинской площади в Москве начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей». Акция против повышения пенсионного возраста в столице, организованная Алексеем Навальным, не согласована с властями. Сколько всего человек были задержаны, пока не сообщается, задержания носят точечный характер.

Полиция просит протестующих разойтись, поскольку акция не согласована и является нарушением общественного порядка. «В случае неповиновения законным требованиям полиции вы будете привлечены к административной ответственности», — объявляют полицейские в рупор. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в линию напротив протестующих.

Люди скандируют «Мы здесь власть», «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Один за всех и все за одного», «Россия без Путина», «Правительство в отставку», «Путин — вор». У памятника Пушкину стоят молодые люди с плакатами.

В Санкт-Петербурге также проходит не согласованная с властями акция против повышения пенсионного возраста. Как передает телеканал «Дождь», полиция выборочно задерживает людей на акции. Сколько всего задержано, пока неизвестно. Кто-то бросил дымовую шашку.

Ранее акции прошли во многих других российских городах, в некоторых мероприятия тоже были не согласованы. Больше всего задержанных в Омске — более 40 человек.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста