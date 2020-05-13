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ВЭБ.РФ инвестирует 1 млрд рублей в развитие клиник «Доктор рядом»

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Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует 1 млрд руб. в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом», пишет газета «Коммерсантъ».

Деньги пойдут на создание новых телемедицинских продуктов, увеличение пропускной способности онлайн-платформы «Доктор рядом», продвижение, а также дооснащение сети клиник оборудованием и расширение числа точек, заявили в VEB Ventures.

По словам близкого к сделке источника газеты, в этом году VEB Ventures выделит «Доктор рядом» 625 млн руб., оставшуюся сумму – в 2021 г. На втором этапе сделки рассматривается привлечение сторонних инвесторов, уточнил источник. По его словам, кандидатуры уже определены. Какую долю получит VEB Ventures в «Доктор рядом», источник не сообщил.

Гендиректор VEB Ventures Олег Теплов заявил, что «Доктор рядом» – первый телемедицинский проект в портфеле компании. По оценке VEB Ventures, в 2019 г. оборот российского рынка телемедицины был 1,5 млрд руб., а с 2020 по 2025 г. показатель будет в среднем расти на 116%. В VEB Ventures также рассчитывают, что новые продукты «Доктор рядом» впоследствии будут востребованы и в системе ОМС.

Сеть клиник «Доктор рядом» была основана в 2011 г. бывшим президентом группы компаний «Медси» Владимиром Гурдусом и экс-президентом АФК «Система» Леонидом Меламедом. В сентябре 2019 г. сеть была объединена с сетью «Ниармедик». Сейчас в сеть входят 12 клиник в Москве, а также телемедицинская платформа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных