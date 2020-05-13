ВЭБ.РФ инвестирует 1 млрд рублей в развитие клиник «Доктор рядом»
Деньги пойдут на создание новых телемедицинских продуктов, увеличение пропускной способности онлайн-платформы «Доктор рядом», продвижение, а также дооснащение сети клиник оборудованием и расширение числа точек, заявили в VEB Ventures.
По словам близкого к сделке источника газеты, в этом году VEB Ventures выделит «Доктор рядом» 625 млн руб., оставшуюся сумму – в 2021 г. На втором этапе сделки рассматривается привлечение сторонних инвесторов, уточнил источник. По его словам, кандидатуры уже определены. Какую долю получит VEB Ventures в «Доктор рядом», источник не сообщил.
Гендиректор VEB Ventures Олег Теплов заявил, что «Доктор рядом» – первый телемедицинский проект в портфеле компании. По оценке VEB Ventures, в 2019 г. оборот российского рынка телемедицины был 1,5 млрд руб., а с 2020 по 2025 г. показатель будет в среднем расти на 116%. В VEB Ventures также рассчитывают, что новые продукты «Доктор рядом» впоследствии будут востребованы и в системе ОМС.
Сеть клиник «Доктор рядом» была основана в 2011 г. бывшим президентом группы компаний «Медси» Владимиром Гурдусом и экс-президентом АФК «Система» Леонидом Меламедом. В сентябре 2019 г. сеть была объединена с сетью «Ниармедик». Сейчас в сеть входят 12 клиник в Москве, а также телемедицинская платформа.