ВЭБ.РФ инвестирует 1 млрд рублей в развитие клиник «Доктор рядом»

Гендиректор VEB Ventures Олег Теплов заявил, что «Доктор рядом» – первый телемедицинский проект в портфеле компании. По оценке VEB Ventures, в 2019 г. оборот российского рынка телемедицины был 1,5 млрд руб., а с 2020 по 2025 г. показатель будет в среднем расти на 116%. В VEB Ventures также рассчитывают, что новые продукты «Доктор рядом» впоследствии будут востребованы и в системе ОМС.