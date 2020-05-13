Росздравнадзор приостановил обращение некоторых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

В обоих случаях пожар возник в реанимационных отделениях, где лечение получали больные COVID-19. В частности, в московской больнице загорелась реанимационная палата на первом этаже. По данным МЧС, 295 человек эвакуировали, погиб один человек, пятеро пострадало. Пожар в больнице Святого Георгия произошел на шестом этаже. Погибло пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. Их возраст от 59 до 67 лет. Во время пожара из больницы эвакуировали 150 человек. Причины пожаров пока не установлены.