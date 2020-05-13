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Росздравнадзор приостановил обращение некоторых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 г., говорится в сообщении ведомства.

Аппараты произвел Уральский приборостроительный завод, расположенный в Свердловской области. Они использовались для оказания медицинской помощи пациентам городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

В обоих случаях пожар возник в реанимационных отделениях, где лечение получали больные COVID-19. В частности, в московской больнице загорелась реанимационная палата на первом этаже. По данным МЧС, 295 человек эвакуировали, погиб один человек, пятеро пострадало. Пожар в больнице Святого Георгия произошел на шестом этаже. Погибло пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. Их возраст от 59 до 67 лет. Во время пожара из больницы эвакуировали 150 человек. Причины пожаров пока не установлены.

Ранее по теме: Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в Москве и Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных