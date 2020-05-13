Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина. В перечень вошли предприятия, производящие изделий народных художественных промыслов, а также предприятия торговли через автоматы (вендинг).
Постановление правительства также изменило формулировку в перечне, касающуюся розничной торговли в неспециализированных магазинах. Вместо двух отдельных кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 47.19.1 и 47.19.2 в перечень вошла вся группа кодов 47.19. Отдельным постановлением правительство облегчило требования к претендентам на государственную поддержку. Новые правила допускают выделение господдержки при долгах по налогам и взносам не больше 3000 руб. Изменено и требование, предписывающее сохранить до 90% штата: в него добавлены слова «или снижено не более чем на 1 человека».
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта, позднее он дополнялся. Компании с основным кодом деятельности из перечня получают помощь государства в приоритетном порядке. В список входят, в частности, компании авиа- и автоперевозок, гостиничный и туристический бизнес, спортивные учреждения, музеи и зоопарки.
27 апреля премьер Михаил Мишустин объявил, что будут исключены барьеры, мешающие предпринимателям с небольшой задолженностью получить субсидии на зарплаты сотрудникам. Задолженность до 3000 руб. он назвал «технической», такая недоимка, по его словам, сложилась у многих компаний «в силу разных обстоятельств»