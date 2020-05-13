Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Постановление правительства также изменило формулировку в перечне, касающуюся розничной торговли в неспециализированных магазинах. Вместо двух отдельных кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 47.19.1 и 47.19.2 в перечень вошла вся группа кодов 47.19. Отдельным постановлением правительство облегчило требования к претендентам на государственную поддержку. Новые правила допускают выделение господдержки при долгах по налогам и взносам не больше 3000 руб. Изменено и требование, предписывающее сохранить до 90% штата: в него добавлены слова «или снижено не более чем на 1 человека».