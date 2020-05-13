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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина. В перечень вошли предприятия, производящие изделий народных художественных промыслов, а также предприятия торговли через автоматы (вендинг).

Постановление правительства также изменило формулировку в перечне, касающуюся розничной торговли в неспециализированных магазинах. Вместо двух отдельных кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 47.19.1 и 47.19.2 в перечень вошла вся группа кодов 47.19. Отдельным постановлением правительство облегчило требования к претендентам на государственную поддержку. Новые правила допускают выделение господдержки при долгах по налогам и взносам не больше 3000 руб. Изменено и требование, предписывающее сохранить до 90% штата: в него добавлены слова «или снижено не более чем на 1 человека».

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта, позднее он дополнялся. Компании с основным кодом деятельности из перечня получают помощь государства в приоритетном порядке. В список входят, в частности, компании авиа- и автоперевозок, гостиничный и туристический бизнес, спортивные учреждения, музеи и зоопарки.

27 апреля премьер Михаил Мишустин объявил, что будут исключены барьеры, мешающие предпринимателям с небольшой задолженностью получить субсидии на зарплаты сотрудникам. Задолженность до 3000 руб. он назвал «технической», такая недоимка, по его словам, сложилась у многих компаний «в силу разных обстоятельств»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных