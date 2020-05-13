Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы по России
Авиакомпания Azur Air с 1 июня начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы, говорится в сообщении компании.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании. Их стоимость начинается от 2 231 руб. в одну сторону. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов — два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани — по средам и субботам.
С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Azur Air первая из российских авиакомпаний приостановила рейсы за рубеж из-за пандемии коронавируса. В апреле авиакомпания вместе с лоукостером «Победа», крупным регулярным и чартерным перевозчиком Nordwind, а также чартерными авиакомпаниями Royal Flight и I Fly полностью прекратили полеты. Из-за коронавируса перевозки сократились на 90%.