Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы по России

Билеты можно купить на сайте авиакомпании. Их стоимость начинается от 2 231 руб. в одну сторону. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов — два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани — по средам и субботам.