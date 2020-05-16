Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников
Самая крупная авиакомпания Канады Air Canada объявила, что уволит как минимум половину своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.
Из-за закрытия границ Air Canada на 95% сократила количество своих рейсов. Компания, в которой работает около 38 000 человек, ожидает, что возвращение к нормальной жизни займет много времени. «Мы приняли очень болезненное решение ограничить нашу деятельность в соответствии с планом, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50-60%», — говорится в сообщении Air Canada.
До кризиса сотрудники авиакомпании обслуживали около 1500 рейсов в день, используя 258 самолетов. «С учетом нынешних экономических условий операционная деятельность такого масштаба нецелесообразна в будущем», — полагает руководство Air Canada. Перевозчик рассчитывает, что сокращение персонала позволит сохранить денежный поток, привести деятельность компании в соответствие с ожидаемым уровнем трафика в среднесрочной и долгосрочной перспективе и обеспечить новый рост после возобновления полетов.
Air Canada начала увольнять сотрудников еще в марте, к концу месяца она сократила 16 500 человек, но затем объявила о своем намерении вновь нанять их на работу благодаря программе субсидирования заработной платы, разработанной правительством премьера Джастина Трюдо.
Новая волна увольнений в авиакомпании должна начаться в июне. Air Canada сообщила, что уже уведомила профсоюзы о сокращениях.