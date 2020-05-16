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Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников

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Самая крупная авиакомпания Канады Air Canada объявила, что уволит как минимум половину своих сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

Из-за закрытия границ Air Canada на 95% сократила количество своих рейсов. Компания, в которой работает около 38 000 человек, ожидает, что возвращение к нормальной жизни займет много времени. «Мы приняли очень болезненное решение ограничить нашу деятельность в соответствии с планом, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50-60%», — говорится в сообщении Air Canada.

До кризиса сотрудники авиакомпании обслуживали около 1500 рейсов в день, используя 258 самолетов. «С учетом нынешних экономических условий операционная деятельность такого масштаба нецелесообразна в будущем», — полагает руководство Air Canada. Перевозчик рассчитывает, что сокращение персонала позволит сохранить денежный поток, привести деятельность компании в соответствие с ожидаемым уровнем трафика в среднесрочной и долгосрочной перспективе и обеспечить новый рост после возобновления полетов.

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Air Canada начала увольнять сотрудников еще в марте, к концу месяца она сократила 16 500 человек, но затем объявила о своем намерении вновь нанять их на работу благодаря программе субсидирования заработной платы, разработанной правительством премьера Джастина Трюдо.

Новая волна увольнений в авиакомпании должна начаться в июне. Air Canada сообщила, что уже уведомила профсоюзы о сокращениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных