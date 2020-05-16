Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников

Из-за закрытия границ Air Canada на 95% сократила количество своих рейсов. Компания, в которой работает около 38 000 человек, ожидает, что возвращение к нормальной жизни займет много времени. «Мы приняли очень болезненное решение ограничить нашу деятельность в соответствии с планом, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50-60%», — говорится в сообщении Air Canada.