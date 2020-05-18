«Транснефть» выступила за повышение тарифов в интересах государства

«Транснефть» считает целесообразным не понижать тарифы на перевозку нефти, а, наоборот, увеличить их до рыночного уровня, указано в презентации компании. Компания утверждает, что оказывает услуги по транспортировке в 2,5 раза дешевле среднего значения по мировой отрасли в 2019 г. Увеличив тарифы, «Транснефть» могла бы платить дивиденды в размере 50-75% от чистой прибыли.