«Транснефть» выступила за повышение тарифов в интересах государства
«Транснефть» считает целесообразным не понижать тарифы на перевозку нефти, а, наоборот, увеличить их до рыночного уровня, указано в презентации компании. Компания утверждает, что оказывает услуги по транспортировке в 2,5 раза дешевле среднего значения по мировой отрасли в 2019 г. Увеличив тарифы, «Транснефть» могла бы платить дивиденды в размере 50-75% от чистой прибыли.
78,6% дивидендов «Транснефти» направляются государству, еще около 15% — структурам «Газпромбанка», Российско-китайскому инвестиционному фонду, Российскому фонду прямых инвестиций и суверенным фондам Ближнего Востока (в презентации их называют «дружественными [России] иностранными суверенными фонды»).
В конце апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо и. о. премьера Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы транспортных монополий (в том числе «Транснефти» до уровня 2008 г., сообщал РБК. 12 мая он рассказал президенту Владимира Путина о необходимости привести тарифы транспортных монополий в соответствие с рыночными ценами нефти. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — ответил президент.
После встречи Сечина и Путина советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что глава «Роснефти» «на самом высоком уровне» озвучил данные, касающиеся «Транснефти», не сверившись с самой компанией.