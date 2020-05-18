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«Транснефть» выступила за повышение тарифов в интересах государства

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«Транснефть» считает целесообразным не понижать тарифы на перевозку нефти, а, наоборот, увеличить их до рыночного уровня, указано в презентации компании. Компания утверждает, что оказывает услуги по транспортировке в 2,5 раза дешевле среднего значения по мировой отрасли в 2019 г. Увеличив тарифы, «Транснефть» могла бы платить дивиденды в размере 50-75% от чистой прибыли.

78,6% дивидендов «Транснефти» направляются государству, еще около 15% — структурам «Газпромбанка», Российско-китайскому инвестиционному фонду, Российскому фонду прямых инвестиций и суверенным фондам Ближнего Востока (в презентации их называют «дружественными [России] иностранными суверенными фонды»).

В конце апреля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо и. о. премьера Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы транспортных монополий (в том числе «Транснефти» до уровня 2008 г., сообщал РБК. 12 мая он рассказал президенту Владимира Путина о необходимости привести тарифы транспортных монополий в соответствие с рыночными ценами нефти. «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это», — ответил президент.

После встречи Сечина и Путина советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что глава «Роснефти» «на самом высоком уровне» озвучил данные, касающиеся «Транснефти», не сверившись с самой компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных