Rolls-Royce из-за пандемии уволит пятую часть своих сотрудников

Rolls-Royce оказался в сложной ситуации, потому что авиакомпании массово отменяют заказы на новые самолеты и рационализируют маршруты на фоне пандемии коронавируса. Крупнейшие авиастроительные компании Airbus и Boeing тоже готовят программы сокращения рабочих мест, пишет FT. Производители самолетов ожидают, что может потребоваться от трех до пяти лет, пока спрос на воздушные суда и комплектующие к ним вернется к уровню 2019 г.