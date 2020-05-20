Rolls-Royce из-за пандемии уволит пятую часть своих сотрудников
Британский производитель авиадвигателей Rolls-Royce уволит пятую часть своих сотрудников (более 9000 человек) из-за глобального падения спроса на самолеты, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на компанию. Это крупнейшее сокращение персонала в Rolls-Royce за последние 30 лет.
Из-за пандемии производитель авиадвигателей намерен провести радикальную реструктуризацию бизнеса, о которой ранее сообщала FT. Она может включать закрытие некоторых заводов и, как ожидается, позволит сэкономить 1,3 млрд фунтов стерлингов (почти $1,6 млрд). Кроме того, руководство компании допустило, что Rolls-Royce может в ближайшее время взять «небольшой кредит на короткий срок».
Профсоюзы негативно отреагировали на решение Rolls-Royce уволить значительную часть сотрудников, отмечает FT. Они призвали компанию пересмотреть план сокращений.
Rolls-Royce оказался в сложной ситуации, потому что авиакомпании массово отменяют заказы на новые самолеты и рационализируют маршруты на фоне пандемии коронавируса. Крупнейшие авиастроительные компании Airbus и Boeing тоже готовят программы сокращения рабочих мест, пишет FT. Производители самолетов ожидают, что может потребоваться от трех до пяти лет, пока спрос на воздушные суда и комплектующие к ним вернется к уровню 2019 г.