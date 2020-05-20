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Rolls-Royce из-за пандемии уволит пятую часть своих сотрудников

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Британский производитель авиадвигателей Rolls-Royce уволит пятую часть своих сотрудников (более 9000 человек) из-за глобального падения спроса на самолеты, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на компанию. Это крупнейшее сокращение персонала в Rolls-Royce за последние 30 лет.

Из-за пандемии производитель авиадвигателей намерен провести радикальную реструктуризацию бизнеса, о которой ранее сообщала FT. Она может включать закрытие некоторых заводов и, как ожидается, позволит сэкономить 1,3 млрд фунтов стерлингов (почти $1,6 млрд). Кроме того, руководство компании допустило, что Rolls-Royce может в ближайшее время взять «небольшой кредит на короткий срок».

Профсоюзы негативно отреагировали на решение Rolls-Royce уволить значительную часть сотрудников, отмечает FT. Они призвали компанию пересмотреть план сокращений.

Rolls-Royce оказался в сложной ситуации, потому что авиакомпании массово отменяют заказы на новые самолеты и рационализируют маршруты на фоне пандемии коронавируса. Крупнейшие авиастроительные компании Airbus и Boeing тоже готовят программы сокращения рабочих мест, пишет FT. Производители самолетов ожидают, что может потребоваться от трех до пяти лет, пока спрос на воздушные суда и комплектующие к ним вернется к уровню 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных