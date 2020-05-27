McDonald's повысит зарплаты сотрудников в России
Зарплаты увеличат работникам, инструкторам по обучению, техникам, специалистам отдела кадров и менеджерам, а также сотрудникам корпоративных предприятий «Макдоналдс» (более 630 ресторанов), рассказали в компании. Изменение не коснется сотрудников франчайзинговых партнеров компании, самостоятельно определяющих кадровую политику.
Всего в России 737 McDonald's, в российском подразделении американской компании работают более 60 000 сотрудников. С 28 марта из-за пандемии коронавируса компания перешла на бесконтактную работу на вынос и доставку. Залы с посадочными местами сейчас недоступны.
Из-за объявленных в апреле в стране каникул McDonald's предоставил сотрудникам возможность перехода между предприятиями, а также временно позволил работать по совместительству в продуктовых сетях, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и «Метро» по всей России. На программу адресной помощи сотрудникам компания планирует направлять более 20 млн руб. ежемесячно.