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McDonald's повысит зарплаты сотрудников в России

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С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Годовой зарплатный фонд компании планируется увеличить на 600 млн руб., все рабочие места в сети сохранят.

Зарплаты увеличат работникам, инструкторам по обучению, техникам, специалистам отдела кадров и менеджерам, а также сотрудникам корпоративных предприятий «Макдоналдс» (более 630 ресторанов), рассказали в компании. Изменение не коснется сотрудников франчайзинговых партнеров компании, самостоятельно определяющих кадровую политику.

Всего в России 737 McDonald's, в российском подразделении американской компании работают более 60 000 сотрудников. С 28 марта из-за пандемии коронавируса компания перешла на бесконтактную работу на вынос и доставку. Залы с посадочными местами сейчас недоступны.

Ранее по теме: McDonald's в России готовится работать только на вынос и доставку

Из-за объявленных в апреле в стране каникул McDonald's предоставил сотрудникам возможность перехода между предприятиями, а также временно позволил работать по совместительству в продуктовых сетях, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и «Метро» по всей России. На программу адресной помощи сотрудникам компания планирует направлять более 20 млн руб. ежемесячно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных