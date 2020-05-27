Аэропорт «Внуково» приступил к поэтапному снятию ограничений
Аэропорт «Внуково» приступил к поэтапному снятию ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании. Теперь кроме пассажиров пускать в аэропорт будут провожающих, встречающих и других людей.
Приоритетом для входа в терминал будут пользоваться маломобильные группы пассажиров и сопровождающие их люди. Проход остальных граждан будет запрещен, отметили в пресс-службе. Возврат к обычному режиму работы аэропорта пройдет в три этапа. Усиленный режим пропуска пассажиров через терминал А пока сохранится. У всех посетителей аэропорта измеряют температуру: для входа она должна быть в пределах 37 градусов.
Российские авиакомпании в конце марта из-за эпидемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. Вслед за авиацией практически приостановила свою деятельность и аэропортовая отрасль.