Аэропорт «Внуково» приступил к поэтапному снятию ограничений

Приоритетом для входа в терминал будут пользоваться маломобильные группы пассажиров и сопровождающие их люди. Проход остальных граждан будет запрещен, отметили в пресс-службе. Возврат к обычному режиму работы аэропорта пройдет в три этапа. Усиленный режим пропуска пассажиров через терминал А пока сохранится. У всех посетителей аэропорта измеряют температуру: для входа она должна быть в пределах 37 градусов.