Прокуратура Москвы нашла нарушения в работе сервиса личных водителей Wheely

Прокуратура Москвы сообщила о нарушении в работе одним из сервисов премиум-такси. По данным ведомства, компания отказалась предоставлять в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) сведений о перемещении автомобилей. Название сервиса в сообщении прокуратуры не указано. По данным ТАСС и источника «РИА Новости», речь идет о Wheely.