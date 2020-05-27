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Прокуратура Москвы нашла нарушения в работе сервиса личных водителей Wheely

Ведомости

Прокуратура Москвы сообщила о нарушении в работе одним из сервисов премиум-такси. По данным ведомства, компания отказалась предоставлять в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) сведений о перемещении автомобилей. Название сервиса в сообщении прокуратуры не указано. По данным ТАСС и источника «РИА Новости», речь идет о Wheely.

В ведомстве отметили, что во время режима повышенной готовности из-за коронвируса такси могут продолжать работу, если передают данные о геолокации контролирующим органам. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова отметила, что работу сервиса приостановят, если он не исправит нарушения.

Работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования в Москве приостановил своим указом с 13 апреля мэр Сергей Собянин. 13 мая Wheely направила в дептранс письмо с просьбой исключить из приказа, разрешающего возобновление заказных перевозок, требование о передаче геолокации и персональных данных водителей, рассказывали «Ведомостям» в компании.

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Это требование «никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», говорилось в письме. Wheely также обратила внимание на то, что приказ дептранса не соответствует федеральному законодательству и целям указа мэра Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных