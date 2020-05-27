Прокуратура Москвы нашла нарушения в работе сервиса личных водителей Wheely
Прокуратура Москвы сообщила о нарушении в работе одним из сервисов премиум-такси. По данным ведомства, компания отказалась предоставлять в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) сведений о перемещении автомобилей. Название сервиса в сообщении прокуратуры не указано. По данным ТАСС и источника «РИА Новости», речь идет о Wheely.
В ведомстве отметили, что во время режима повышенной готовности из-за коронвируса такси могут продолжать работу, если передают данные о геолокации контролирующим органам. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова отметила, что работу сервиса приостановят, если он не исправит нарушения.
Работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования в Москве приостановил своим указом с 13 апреля мэр Сергей Собянин. 13 мая Wheely направила в дептранс письмо с просьбой исключить из приказа, разрешающего возобновление заказных перевозок, требование о передаче геолокации и персональных данных водителей, рассказывали «Ведомостям» в компании.
Это требование «никак не связано с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», говорилось в письме. Wheely также обратила внимание на то, что приказ дептранса не соответствует федеральному законодательству и целям указа мэра Москвы.