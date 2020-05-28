«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes. Состояние Ахметова по сравнению с пиковым 2013 г. сократилось в шесть раз, отмечают составители рейтинга. Следующими в списке, по расчетам издания, идут владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко, их состояние оценивается в $1,4 млрд на каждого.
Состояние восьми человек из рейтинга «Forbes Украина» оценивается не ниже $1 млрд. В числе долларовых миллиардеров Украины – супруги, совладельцы сети магазинов «Эпицентр» Александр и Галина Герега и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский. Совокупное состояние 100 богатейших бизнесменов страны превышает $31 млрд.
Последний раз «Forbes Украина» публиковал рейтинг бизнесменов в 2016 г. После отзыва лицензии на бренд Forbes у медиахолдинга UMH Group в 2015 г., издававшего «Forbes Украина», журнал переехал с сайта forbes.ua на forbes.net.ua, сообщала «Би-би-си». В феврале 2017 г. издание сообщило о «технических работах» и прекратило обновлять сайт, позднее он был отключен. Forbes сообщил о перезапуске украинского издания в конце марта.