«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Последний раз «Forbes Украина» публиковал рейтинг бизнесменов в 2016 г. После отзыва лицензии на бренд Forbes у медиахолдинга UMH Group в 2015 г., издававшего «Forbes Украина», журнал переехал с сайта forbes.ua на forbes.net.ua, сообщала «Би-би-си». В феврале 2017 г. издание сообщило о «технических работах» и прекратило обновлять сайт, позднее он был отключен. Forbes сообщил о перезапуске украинского издания в конце марта.