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«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

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Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes. Состояние Ахметова по сравнению с пиковым 2013 г. сократилось в шесть раз, отмечают составители рейтинга. Следующими в списке, по расчетам издания, идут владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко, их состояние оценивается в $1,4 млрд на каждого.

Состояние восьми человек из рейтинга «Forbes Украина» оценивается не ниже $1 млрд. В числе долларовых миллиардеров Украины – супруги, совладельцы сети магазинов «Эпицентр» Александр и Галина Герега и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский. Совокупное состояние 100 богатейших бизнесменов страны превышает $31 млрд.

Последний раз «Forbes Украина» публиковал рейтинг бизнесменов в 2016 г. После отзыва лицензии на бренд Forbes у медиахолдинга UMH Group в 2015 г., издававшего «Forbes Украина», журнал переехал с сайта forbes.ua на forbes.net.ua, сообщала «Би-би-си». В феврале 2017 г. издание сообщило о «технических работах» и прекратило обновлять сайт, позднее он был отключен. Forbes сообщил о перезапуске украинского издания в конце марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных