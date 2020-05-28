Вдова Дмитрия Босова возглавила совет директоров «Сибантрацита»

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании. Прибыль «Сибантрацита» увеличилась с 2,5 млрд руб. в 2014 г. до 15,8 млрд руб. в 2018 г.