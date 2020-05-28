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Вдова Дмитрия Босова возглавила совет директоров «Сибантрацита»

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Вдова Дмитрия Босова Катерина Босов стала председателем совета директоров «Сибантрацита», передает РБК со ссылкой на представителя компании. Ранее совет директоров возглавлял сокурсник и бизнес-партнер Босова Дмитрий Ага. Он останется членом совета директоров.

«Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — передала слова Босов пресс-служба компании.

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании. Прибыль «Сибантрацита» увеличилась с 2,5 млрд руб. в 2014 г. до 15,8 млрд руб. в 2018 г.

Бизнесмен и муж Катерины Босов Дмитрий покончил с собой 6 мая. На момент смерти ему было 52 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных