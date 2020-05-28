Wheely обжаловала решение прокуратуры о незаконной деятельности
Сервис премиум-такси Wheely обжаловал решение Мещанской межрайонной прокуратуры, которая 27 мая признала возобновление деятельности компании незаконной. Об этом говорится в пресс-релизе Wheely.
Wheely считает, что требования Мещанской прокуратуры и департамента транспорта Москвы противоречат законодательству и Конституции, а также провоцируют компанию на совершение административного правонарушения, связанного с передачей персональных данных.
«Изданный дептрансом приказ о предоставлении в режиме реального времени данных геолокации водителей, по сути, дает возможность департаменту осуществлять наблюдение и за пассажирами. Геолокация водителей, совмещенная со временем начала поездки пассажира, позволяют дептрансу идентифицировать отдельных клиентов на основе паттерна их передвижений даже без привязки к банковской карте или мобильному телефону», – говорится в сообщении. Такие требования департамента не помогут в борьбе с распространением COVID-19, считают в компании.
Работа большинства сервисов такси была приостановлена указом мэра Москвы 13 апреля. 7 мая ее возобновили сервисы, начавшие предоставлять в государственную систему сведения о геолокации машин. Отказ компании передавать данные в городскую систему – прямая угроза здоровью и безопасности людей, говорил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. 15 мая департамент транспорта Москвы попросил прокуратуру проверить Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований Роспотребнадзора. В свою очередь прокуратура признала возобновление деятельности сервиса незаконной.
Ранее Wheely ввела более строгие стандарты гигиены и чистоты. Они включают дезинфекцию всех «точек соприкосновения» в салоне, таких как пластиковые или металлические компоненты ремней безопасности, дверные ручки, зарядные устройства для телефонов и т. д. Дезинфекция проводится после каждой поездки. Водители также полностью дезинфицируют свои автомобили два раза в день, используя дезинфицирующее средства для протирания всех мягких поверхностей, таких как кожаные ручки и подлокотники. Все водители носят маски и перчатки. Дезинфицирующее средство для рук предоставлено пассажиру вместе с одноразовыми салфетками. За выполнением стандартов следит команда контроля качества Wheely.