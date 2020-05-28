Wheely обжаловала решение прокуратуры о незаконной деятельности

Ранее Wheely ввела более строгие стандарты гигиены и чистоты. Они включают дезинфекцию всех «точек соприкосновения» в салоне, таких как пластиковые или металлические компоненты ремней безопасности, дверные ручки, зарядные устройства для телефонов и т. д. Дезинфекция проводится после каждой поездки. Водители также полностью дезинфицируют свои автомобили два раза в день, используя дезинфицирующее средства для протирания всех мягких поверхностей, таких как кожаные ручки и подлокотники. Все водители носят маски и перчатки. Дезинфицирующее средство для рук предоставлено пассажиру вместе с одноразовыми салфетками. За выполнением стандартов следит команда контроля качества Wheely.