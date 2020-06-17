Мировые авиарейсы восстановились до 65% от уровня до пандемии
Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65% от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, пишет РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, до приостановки полетов в сутки в мире выполнялось до 181 000 рейсов, сейчас же выполняется до 118 000 рейсов в сутки.
Минимум выполняемых в сутки рейсов пришелся на апрель – 64 000, в мае показатель достиг 93 000. Без учета правительственных, гуманитарных и военных рейсов в середине апреля выполнялось 23 000 коммерческих рейсов в сутки, по данным Flightradar. К середине июня число коммерческих рейсов выросло вдвое до 46 400 в сутки. В середине января выполнялось 102 000 коммерческих рейсов в сутки.
Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил прирост перевозок восстановлением внутреннего авиасообщения. По его словам, возвращение к показателям докризисного уровня может быть временным явлением. «Возможна вторая волна пандемии, рынок может не успеть прийти в себя», – сказал он РБК.
В начале июля генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Юниак назвал 2020 г. худшим в истории авиации. Чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. ассоциация оценила в $84,3 млрд и спрогнозировала еще $15,8 млрд в 2021 г.
Из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов, в конце марта. Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, писали ранее СМИ.