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Мировые авиарейсы восстановились до 65% от уровня до пандемии

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Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65% от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, пишет РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, до приостановки полетов в сутки в мире выполнялось до 181 000 рейсов, сейчас же выполняется до 118 000 рейсов в сутки.

Минимум выполняемых в сутки рейсов пришелся на апрель – 64 000, в мае показатель достиг 93 000. Без учета правительственных, гуманитарных и военных рейсов в середине апреля выполнялось 23 000 коммерческих рейсов в сутки, по данным Flightradar. К середине июня число коммерческих рейсов выросло вдвое до 46 400 в сутки. В середине января выполнялось 102 000 коммерческих рейсов в сутки.

Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил прирост перевозок восстановлением внутреннего авиасообщения. По его словам, возвращение к показателям докризисного уровня может быть временным явлением. «Возможна вторая волна пандемии, рынок может не успеть прийти в себя», – сказал он РБК.

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В начале июля генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Юниак назвал 2020 г. худшим в истории авиации. Чистые потери мировой авиатранспортной отрасли в 2020 г. ассоциация оценила в $84,3 млрд и спрогнозировала еще $15,8 млрд в 2021 г.

Из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов, в конце марта. Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, писали ранее СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных