Мировые авиарейсы восстановились до 65% от уровня до пандемии

Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65% от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, пишет РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, до приостановки полетов в сутки в мире выполнялось до 181 000 рейсов, сейчас же выполняется до 118 000 рейсов в сутки.