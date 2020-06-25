РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Компания Lloyds Energy ведет переговоры о покупке «Печора СПГ» с наследниками Дмитрия Босова. 100% «Печоры СПГ» владеет основанная Босовым группа «Аллтек», сообщает со ссылкой на источники.
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом. О планах Lloyds Energy по приобретению «Аллтека» сообщил и собеседник в правительстве России. По его словам, инвесторы сообщили о них правительству около года назад. Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал, что представители Lloyds Energy в 2019 г. обратились за разрешением на покупку проекта в правительственную комиссии по иностранным инвестициям. Другой федеральный чиновник сообщил, что Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на сделку.
Как сообщили 19 июня СМИ, бизнесмен Роман Троценко получил от группы угольное месторождение на Таймыре в обмен на свою долю в «Печоре СПГ». По данным источника РБК, близкого к сделке, в ней фигурировала доля 20%. Этот обмен, утверждает собеседник, близкий к группе, потребовался именно для сделки с Lloyds Energy. По словам одного из собеседников РБК, Lloyds Energy с партнерами планировала инвестировать в «Печору СПГ» около $5 млрд, чтобы производить на первом этапе 3,6 млн т сжиженного природного газа в год. Инвесторы также предусматривали удвоение мощностей завода (до 7,2 млн т в год) при условии увеличения ресурсной базы. Этих инвестиций хватит на строительство СПГ-завода мощностью 3,6 млн т в год, подтверждает аналитик АКРА Василий Танурков. 3,6 млн т в год – это в три раза меньше мощности первого в России СПГ-завода «Сахалин-2» (11,4 млн т в год), подконтрольного «Газпрому», и в пять раз меньше мощности завода «Ямал СПГ» (18,4 млн т в 2019 г.) «Новатэка», начавшего работу в конце 2018 г.
Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений в Ненецком автономном округе – Кумжинского и Коровинского. Их суммарные запасы составляют 186,8 млрд куб. м газа и 7,7 млн т конденсата. Кумжинское месторождение расположено в дельте реки Печора в 60 км к северо-востоку от Нарьян-Мара, Коровинское – к северу от Печорской губы. Для их разработки планировалось строительство газотранспортной инфраструктуры, установки комплексной подготовки газа и завода по его сжижению. Рассматривалось три варианта для завода – наземный, плавучий либо на гравитационном основании.
Халид Арраб, по данным издания, единственный владелец и генеральный директор Lloyds Energy. В прошлом он занимался кикбоксингом и ММА. В спорте получил прозвище «Die Faust» («кулак»). Арраб входил в профессиональную голландскую команду Golden Glory, которая участвовала в боях MMA и турнирах по кикбоксингу.