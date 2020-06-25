РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщили 19 июня СМИ, бизнесмен Роман Троценко получил от группы угольное месторождение на Таймыре в обмен на свою долю в «Печоре СПГ». По данным источника РБК, близкого к сделке, в ней фигурировала доля 20%. Этот обмен, утверждает собеседник, близкий к группе, потребовался именно для сделки с Lloyds Energy. По словам одного из собеседников РБК, Lloyds Energy с партнерами планировала инвестировать в «Печору СПГ» около $5 млрд, чтобы производить на первом этапе 3,6 млн т сжиженного природного газа в год. Инвесторы также предусматривали удвоение мощностей завода (до 7,2 млн т в год) при условии увеличения ресурсной базы. Этих инвестиций хватит на строительство СПГ-завода мощностью 3,6 млн т в год, подтверждает аналитик АКРА Василий Танурков. 3,6 млн т в год – это в три раза меньше мощности первого в России СПГ-завода «Сахалин-2» (11,4 млн т в год), подконтрольного «Газпрому», и в пять раз меньше мощности завода «Ямал СПГ» (18,4 млн т в 2019 г.) «Новатэка», начавшего работу в конце 2018 г.