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«Яндекс» привлек $400 млн от дополнительного размещения акций

Ведомости

«Яндекс» сообщил дополнительном о размещении 8,1 млн новых акций класса «A» по цене $49,25 за бумагу с целью привлечения средств. Таким образом, объем публичного размещения акций был удвоен — с $200 млн — до $400 млн, говорится в сообщении компании.

Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. Экономическая доля всех новых бумаг будет около 5%, а голосующая – 2,5%. Эта сделка будет состоять из двух частей. Акции на $200 млн предложат институциональным инвесторам по ускоренной подписке. С учетом успешного дополнительного размещения вместо планировавшихся $800 млн «Яндекс» привлечет от продажи новых акций около $1 млрд.

Стоимость акций «Яндекса» обновили исторический максимум после новости об успешном размещении. В ходе торгов на Мосбирже 25 июня, обновила исторический максимум. В течение дня их цена достигала 3 509,2 руб. за штуку. По данным на 20.37 мск, акции стоили 3 484,0 руб.

Ранее по теме: «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных