«Яндекс» привлек $400 млн от дополнительного размещения акций
«Яндекс» сообщил дополнительном о размещении 8,1 млн новых акций класса «A» по цене $49,25 за бумагу с целью привлечения средств. Таким образом, объем публичного размещения акций был удвоен — с $200 млн — до $400 млн, говорится в сообщении компании.
Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. Экономическая доля всех новых бумаг будет около 5%, а голосующая – 2,5%. Эта сделка будет состоять из двух частей. Акции на $200 млн предложат институциональным инвесторам по ускоренной подписке. С учетом успешного дополнительного размещения вместо планировавшихся $800 млн «Яндекс» привлечет от продажи новых акций около $1 млрд.
Стоимость акций «Яндекса» обновили исторический максимум после новости об успешном размещении. В ходе торгов на Мосбирже 25 июня, обновила исторический максимум. В течение дня их цена достигала 3 509,2 руб. за штуку. По данным на 20.37 мск, акции стоили 3 484,0 руб.