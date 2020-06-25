«Яндекс» привлек $400 млн от дополнительного размещения акций

Ранее «Яндекс» объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. Экономическая доля всех новых бумаг будет около 5%, а голосующая – 2,5%. Эта сделка будет состоять из двух частей. Акции на $200 млн предложат институциональным инвесторам по ускоренной подписке. С учетом успешного дополнительного размещения вместо планировавшихся $800 млн «Яндекс» привлечет от продажи новых акций около $1 млрд.