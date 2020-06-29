«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» начал поиски покупателей на 5,95% акций в «Русгидро». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщает «Коммерсантъ».
Собеседники газеты отмечают, что корпорация готовится к продаже пакета, что стабилизировать свое финансовое положение на фоне падения экспортных возможностей. Один из них уточняет, что пакет акций в 5,95% будет продаваться вне рынка ценных бумаг. Два года назад, отмечает издание, пакет приобретался за $336 млн путем скупки акций на рынке, сейчас рыночная стоимость его — около 19,3 млрд рублей. В самой компании сделку тогда называли портфельной инвестицией, отмечая, что планируют удерживать акции «Русгидро» «для получения дохода от дивидендов и роста котировок». Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы. В «ВСМПО-Ависме» и «РусГидро» ситуацию не стали комментировать.
По словам Максима Худалова из АКРА, долговая нагрузка «ВСМПО-Ависмы» — 124,3 млрд руб. на 31 марта 2020 г. — не достигла критического уровня, а средства от планируемой сделки улучшат ее положение. По его оценке, рыночная стоимость доли компании в «Русгидро» фактически эквивалентна выручке за 10–14 тыс. тонн титана при цене цене $10–15 тыс. за тонну. Примерно столько титановый производитель не сможет выпустить в это году из-за снижения спроса. Ранее компания объявила о сокращении производства на треть и сокращении инвестпрограммы. Производственный план на 2020 г. был сокращен на треть – с 39 000 до 26 500 тонн товарной титановой продукции. Компания объясняла, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки рухнули в 10 раз. Часть производственных участков будет временно закрыта, а оборудование законсервировано. В январе—марте 2020 г. компания получила убыток по РСБУ в размере 8 млрд руб. против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. В 2019 г. «ВСМПО-Ависма» выпустила около 37 тыс. тонн титана.
«ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка титана. Бенефициаром «ВСМПО-Ависма» является Михаил Воеводин. Он вместе с другими менеджерами компании контролирует 65% ее акций. До недавних пор Воеводин был гендиректором компании, в мае на этой должности его сменил Максим Кузюк. Блокирующий пакет «ВСМПО-Ависма» принадлежит структуре «Ростеха». Выручка компании по МСФО в 2019 г. выросла на 4% до 105,4 млрд руб., чистая прибыль – на 36% до 20,8 млрд руб. Доля экспорта в выручке «ВСМПО-Ависмы» в 2019 г. превышала 72%, из них на США и Европу приходится по 40% экспортных поставок. Boeing покупает у российского производителя около 35% необходимого титана, Airbus — до 65%, Embraer — до 100%.