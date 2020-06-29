«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»

По словам Максима Худалова из АКРА, долговая нагрузка «ВСМПО-Ависмы» — 124,3 млрд руб. на 31 марта 2020 г. — не достигла критического уровня, а средства от планируемой сделки улучшат ее положение. По его оценке, рыночная стоимость доли компании в «Русгидро» фактически эквивалентна выручке за 10–14 тыс. тонн титана при цене цене $10–15 тыс. за тонну. Примерно столько титановый производитель не сможет выпустить в это году из-за снижения спроса. Ранее компания объявила о сокращении производства на треть и сокращении инвестпрограммы. Производственный план на 2020 г. был сокращен на треть – с 39 000 до 26 500 тонн товарной титановой продукции. Компания объясняла, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки рухнули в 10 раз. Часть производственных участков будет временно закрыта, а оборудование законсервировано. В январе—марте 2020 г. компания получила убыток по РСБУ в размере 8 млрд руб. против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. В 2019 г. «ВСМПО-Ависма» выпустила около 37 тыс. тонн титана.