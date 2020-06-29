Пионер сланцевой нефтедобычи в США объявил о банкротстве

Сланцевые нефтедобытчики США спишут до $300 млрд активов во II квартале 2020 г., в I квартале они списали активы на $38 млрд. По оценкам Deloitte, 30% разработчиков сланцевых месторождений могут обанкротиться при средней цене нефти $35 за баррель (в этом квартале она пока составляет $27), а еще 20% будут испытывать серьезные финансовые проблемы.По данным New York Times, около двух десятков американских нефтедобывающих компаний с начала года уже подали заявления, прибегнув к главе 11 закона о банкротстве США. К концу мая среднесуточная нефтедобыча в США упала до 11,2 млн баррелей с более чем 13 млн баррелей в марте, по данным Управления энергетической информации. Снижение добычи примерно на 1,75 млн баррелей этой весной связано непосредственно с прекращением работы на уже существующих скважинах, согласно IHS Markit. По ее прогнозам, большую часть добычи удастся вернуть к концу сентября.