Пионер сланцевой нефтедобычи в США объявил о банкротстве
Компания Chesapeake Energy, одной из первой в США начавшая разведку и добычу сланцевой нефти, объявила о банкротстве. Документы об этом она направила в окружной суд по делам о банкротстве в Техасе, сообщается на сайте компании.
Chesapeake Energy просит суд о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, которая позволяет провести реорганизацию деятельности компании. Задолженность компании оценивается примерно в $7 млрд, говорится в сообщении. Убытки Chesapeake Energy в I квартале 2020 г. составили $8,3 млрд, ликвидность на конец марта – $82 млн. Ранее компания заключила соглашение с кредиторами. Согласно ему компании выделят ссуду на $925 млн и еще $600 млн – под эмиссию долговых векселей.
С января акции Chesapeake упали более чем на 93%, с $172 до $11,85, по данным на момент закрытия торгов в пятницу, 26 июня. В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. По данным CNBS, в их числе – Franklin Templeton, которая управляет активами, и Fidelity Investments, оказывающая финансовые услуги.
Сланцевые нефтедобытчики США спишут до $300 млрд активов во II квартале 2020 г., в I квартале они списали активы на $38 млрд. По оценкам Deloitte, 30% разработчиков сланцевых месторождений могут обанкротиться при средней цене нефти $35 за баррель (в этом квартале она пока составляет $27), а еще 20% будут испытывать серьезные финансовые проблемы.По данным New York Times, около двух десятков американских нефтедобывающих компаний с начала года уже подали заявления, прибегнув к главе 11 закона о банкротстве США. К концу мая среднесуточная нефтедобыча в США упала до 11,2 млн баррелей с более чем 13 млн баррелей в марте, по данным Управления энергетической информации. Снижение добычи примерно на 1,75 млн баррелей этой весной связано непосредственно с прекращением работы на уже существующих скважинах, согласно IHS Markit. По ее прогнозам, большую часть добычи удастся вернуть к концу сентября.