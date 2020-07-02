Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

В «ВСМПО-Ависма» сменился гендиректор

Ведомости

Новым гендиректором «ВСМПО-Ависмы» назначат бывшего руководителя угольного дивизиона Evraz Сергея Степанова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Временно исполняющий обязанности гендиректора Максим Кузюк может продолжить работу в компании в другой должности, отметили источники газеты. Об уходе Степанова из Evraz официально было объявлено 22 июня.

В «ВСМПО-Ависма» подтвердили факт назначения Степанова, уточнив, что контракт с ним заключен до июля 2023 г.

«ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus и 100% – Embraer. В условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса, компании пришлось сократить план по выпуску титановой продукции на этот год с 39 000 до 26 500 т. В I квартале корпорация получила 8,1 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. 29 июня компания перевела половину персонала в режим неполной занятости.

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 г. До этого он работал на различных должностях в компаниях Boston Consulting Group, «Северсталь-ресурс» Алексея Мордашова, «Воркутауголь», Nordgold. По словам источников газеты на рынке, у Степанова есть опыт антикризисной работы. Он пришел в Evraz в период низких цен на уголь, тогда же компания пыталась справиться с последствиями крупнейшей аварии на шахте «Распадская» в 2010 г. Перед ним в «ВСМПО-Ависме» стоит задача разработать антикризисный план и удержать долю компании на рынке, уточнили источники «Коммерсанта». Они не исключают, что компании может потребоваться помощь акционеров.

Ранее по теме: «ВСМПО-Ависма» может остановить производство на своем крупнейшем заводе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных