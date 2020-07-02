В «ВСМПО-Ависма» сменился гендиректор

Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 г. До этого он работал на различных должностях в компаниях Boston Consulting Group, «Северсталь-ресурс» Алексея Мордашова, «Воркутауголь», Nordgold. По словам источников газеты на рынке, у Степанова есть опыт антикризисной работы. Он пришел в Evraz в период низких цен на уголь, тогда же компания пыталась справиться с последствиями крупнейшей аварии на шахте «Распадская» в 2010 г. Перед ним в «ВСМПО-Ависме» стоит задача разработать антикризисный план и удержать долю компании на рынке, уточнили источники «Коммерсанта». Они не исключают, что компании может потребоваться помощь акционеров.