В «ВСМПО-Ависма» сменился гендиректор
Новым гендиректором «ВСМПО-Ависмы» назначат бывшего руководителя угольного дивизиона Evraz Сергея Степанова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Временно исполняющий обязанности гендиректора Максим Кузюк может продолжить работу в компании в другой должности, отметили источники газеты. Об уходе Степанова из Evraz официально было объявлено 22 июня.
В «ВСМПО-Ависма» подтвердили факт назначения Степанова, уточнив, что контракт с ним заключен до июля 2023 г.
«ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus и 100% – Embraer. В условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса, компании пришлось сократить план по выпуску титановой продукции на этот год с 39 000 до 26 500 т. В I квартале корпорация получила 8,1 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. 29 июня компания перевела половину персонала в режим неполной занятости.
Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 г. До этого он работал на различных должностях в компаниях Boston Consulting Group, «Северсталь-ресурс» Алексея Мордашова, «Воркутауголь», Nordgold. По словам источников газеты на рынке, у Степанова есть опыт антикризисной работы. Он пришел в Evraz в период низких цен на уголь, тогда же компания пыталась справиться с последствиями крупнейшей аварии на шахте «Распадская» в 2010 г. Перед ним в «ВСМПО-Ависме» стоит задача разработать антикризисный план и удержать долю компании на рынке, уточнили источники «Коммерсанта». Они не исключают, что компании может потребоваться помощь акционеров.