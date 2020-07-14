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Forbes: Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд после аварий «Норникеля»

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Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд – с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. Несмотря на это предприниматель сохранил статус самого богатого россиянина, а также 49-е место в списке богатейших бизнесменов мира.

Падение котировок «Норникеля» началось 4 июня после совещания Владимира Путина, посвященного ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив 21 000 т дизельного топлива. Потанин тогда оценил расходы на устранение последствий ЧП в 10 млрд руб. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд руб., предложив компании добровольно возместить ущерб.

Еще одно падение котировок произошло 13 июня, после аварии на предприятии «Норильсктрансгаз» на Таймыре, где из-за разгерметизации трубопровода вытекло 44,5 т авиационного топлива.

Ранее по теме: В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных