Forbes: Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд после аварий «Норникеля»

Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд – с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. Несмотря на это предприниматель сохранил статус самого богатого россиянина, а также 49-е место в списке богатейших бизнесменов мира.