Forbes: Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд после аварий «Норникеля»
Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд – с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. Несмотря на это предприниматель сохранил статус самого богатого россиянина, а также 49-е место в списке богатейших бизнесменов мира.
Падение котировок «Норникеля» началось 4 июня после совещания Владимира Путина, посвященного ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив 21 000 т дизельного топлива. Потанин тогда оценил расходы на устранение последствий ЧП в 10 млрд руб. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд руб., предложив компании добровольно возместить ущерб.
Еще одно падение котировок произошло 13 июня, после аварии на предприятии «Норильсктрансгаз» на Таймыре, где из-за разгерметизации трубопровода вытекло 44,5 т авиационного топлива.