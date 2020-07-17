Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп
Владелец компании «Волма», выпускающей отделочные материалы, Юрий Гончаров приобретает долю основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили в производителе хлопьев и круп «Арчеда-продукт». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ходом сделки.
По словам одного из собеседников газеты, сделка находится на заключительном этапе. находится в завершающей стадии. По данным ЕГРЮЛ, Якобашвили владеет 88% «Арчеда-продукта», еще 9% принадлежит Сергею Воронцову, остальное у гендиректора Виталия Кравченко. Федеральная антимонопольная служба, отмечает газета, ранее одобрила ходатайство неназванного претендента на покупку 51% «Арчеда-продукта». Источник издания пояснил, что оставшуюся у Якобашвили часть доли планируется перераспределить между другими совладельцами. Он добавил, что Якобашвили потерял интерес к финансированию компании около года назад, а Гончаров выказал намерение развивать предприятие.
Сделка по продаже пакета Юрию Гончарову пройдет по цене, близкой к номинальной, добавляет собеседник «Ъ». Уставный капитал «Арчеда-продукта» — 119,25 млн руб., таким образом, 51% компании можно оценить примерно в 60,81 млн руб. Председатель Unicorn Capital Advisers (эксклюзивный советник по продаже «Арчеда-продукта») Сергей Моисеев заявил, что приветствует появление в компании нового инвестора с возможностями для расширения бизнеса. Весной 2020 г. об интересе к «Арчеда-продукту» заявляли в производителе майонеза, кетчупа и др. под брендом «Махеевъ» компании «Эссен продакшн АГ» (см. «Ъ» от 7 апреля). Компания, заявили в ней газете, продолжает рассматривать «Арчеда-продукт» как возможную площадку для тестирования нового продукта под своей маркой. Сотрудничество «Эссен продакшн АГ» готовы обсуждать после закрытия сделки.
«Арчеда-продукт» производит около 50 наименований круп и хлопьев под брендами «Крупно» и Delika, а также под собственными торговыми марками розничных сетей. Мощность переработки составляет более 50 тыс. тонн сырья в год. В 2019 г. оборот компании был на уровне 340 млн руб. без НДС. «Волма» — один из крупнейших в России производителей отделочных материалов со штаб-квартирой в Волгограде. На нескольких предприятиях выпускает штукатурки, клеи, смеси, грунтовки и пр. По данным одного из собеседников издания, оборот корпорации — около 8 млрд руб. в год.