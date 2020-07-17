Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп

«Арчеда-продукт» производит около 50 наименований круп и хлопьев под брендами «Крупно» и Delika, а также под собственными торговыми марками розничных сетей. Мощность переработки составляет более 50 тыс. тонн сырья в год. В 2019 г. оборот компании был на уровне 340 млн руб. без НДС. «Волма» — один из крупнейших в России производителей отделочных материалов со штаб-квартирой в Волгограде. На нескольких предприятиях выпускает штукатурки, клеи, смеси, грунтовки и пр. По данным одного из собеседников издания, оборот корпорации — около 8 млрд руб. в год.