В России вырос спрос на туры в Турцию после известий о возобновлении полетов

По расчетам OnlineTur.ru, турецкое направление стало лидером по числу поисковых запросов на прошлой неделе и сформировав 42,2% от общего числа запросов. До этого момента основной спрос приходился на туры внутри России, сейчас их доля уменьшилась вдвое. Ранее основной спрос приходился на туры по России, доля которых теперь сократилась в два раза. По оценкам Level.Travel, число поисковых запросов по путешествиям в Турцию после появления новостей об авиасообщении с этой страной выросло в шесть раз, это второе по востребованности направление. О возобновлении авиасообщения 15 июля со ссылкой на Минтранс Турции сообщило местное информагентство Anadolu. Российские власти это не подтвердили, и датой, с которой могут возобновиться полеты назвали не 25 июля (на нее рассчитывали турецкие власти), а как минимум 1 августа, рассказал собеседник газеты в туротрасли. По словам источника издания, сначала возобновятся регулярные полеты, а не чартерные.