В России вырос спрос на туры в Турцию после известий о возобновлении полетов
Спрос на туры в Турцию вырос из-за появившихся сообщений о возможном возобновлении авиаперелетов туда из России. Участники туристического рынка прогнозируют, что при полном возобновлении полетов, Турция может получить до 4 млн туристов из России до конца 2020 г., пишет «Коммерсантъ».
По расчетам OnlineTur.ru, турецкое направление стало лидером по числу поисковых запросов на прошлой неделе и сформировав 42,2% от общего числа запросов. До этого момента основной спрос приходился на туры внутри России, сейчас их доля уменьшилась вдвое. Ранее основной спрос приходился на туры по России, доля которых теперь сократилась в два раза. По оценкам Level.Travel, число поисковых запросов по путешествиям в Турцию после появления новостей об авиасообщении с этой страной выросло в шесть раз, это второе по востребованности направление. О возобновлении авиасообщения 15 июля со ссылкой на Минтранс Турции сообщило местное информагентство Anadolu. Российские власти это не подтвердили, и датой, с которой могут возобновиться полеты назвали не 25 июля (на нее рассчитывали турецкие власти), а как минимум 1 августа, рассказал собеседник газеты в туротрасли. По словам источника издания, сначала возобновятся регулярные полеты, а не чартерные.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что продажи организованных туров по России снизились на 10% после известий из Турции. Другой собеседник газеты связал снижение спроса на отечественные туры с высокими ценами на отдых в России. По его словам, четырех- и пятизвездочные отели в России «стоят неоправданно дорого». Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов сказал, что большинство крупных туроператоров убрали турецкое направление из продажи на ближайшие дни. Однако россияне активно ездят на турецкие курорты, а также на пляжи Албании и Египта через Белоруссию. Предложения можно найти на сайтах белорусских туристических агентств, например Tury.by. Но для большинства такая схема дорога и сложна, отмечает Блинов. Для туристов, едущих через Минск, работают специальные автобусные маршруты.
Спрос на выезд через территорию Белоруссии подтверждается данными поисковых систем. Согласно расчетам Aviasales, с 1 по 16 июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2019 г. Официально россияне могут выезжать из страны только для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками, но сплошного контроля на границе нет, а сами турфирмы просят путешественников брать риски, связанные с пересечением границы на себя. При возобновлении регулярных рейсов, говорит собеседник газеты на туристическом рынке, в Турцию смогут выехать до полутора миллиона туристов, а вместе с чартерными рейсами — до четырех миллионов россиян. В 2019 г. эту страну выбрали для отдыха 7 млн российских путешественников.