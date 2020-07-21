Сервис такси Gett привлек $100 млн инвестиций
Сервис такси Gett привлек инвестиции в размере $100 млн от новых и существующих инвесторов, рассказал представитель компании. В 2018‒2019 гг. в компанию вкладывали Access Industries Леонарда Блаватника, фонды Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group, Da Vinci. Совокупная сумма инвестиций составила $200 млн, писали «Ведомости». Сейчас совокупный объем привлеченных Gett инвестиций превышает $750 млн, включая $300 млн от Volkswagen и $100 млн от Сбербанка, рассказали в компании.
Вновь привлеченные средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO, заявил CEO Gett Дэйв Вайсер. Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. Про возможность IPO Gett Вайсер говорит не первый раз ‒ к примеру, в марте 2019 г. (передавал ТАСС): «Мы оставляем за собой эту возможность [провести IPO], в том числе и в 2019 г.».
В июне 2020 г. компания достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности, в том числе и в России, рассказал представитель Gett. Бизнес Gett сосредоточен на корпоративном секторе перевозок и обеспечивает компании больше половины выручки, писали «Ведомости».