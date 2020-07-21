Сервис такси Gett привлек $100 млн инвестиций

Вновь привлеченные средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO, заявил CEO Gett Дэйв Вайсер. Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. Про возможность IPO Gett Вайсер говорит не первый раз ‒ к примеру, в марте 2019 г. (передавал ТАСС): «Мы оставляем за собой эту возможность [провести IPO], в том числе и в 2019 г.».