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Сервис такси Gett привлек $100 млн инвестиций

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Сервис такси Gett привлек инвестиции в размере $100 млн от новых и существующих инвесторов, рассказал представитель компании. В 2018‒2019 гг. в компанию вкладывали Access Industries Леонарда Блаватника, фонды Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group, Da Vinci. Совокупная сумма инвестиций составила $200 млн, писали «Ведомости». Сейчас совокупный объем привлеченных Gett инвестиций превышает $750 млн, включая $300 млн от Volkswagen и $100 млн от Сбербанка, рассказали в компании.

Вновь привлеченные средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO, заявил CEO Gett Дэйв Вайсер. Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США – под брендом Juno. Про возможность IPO Gett Вайсер говорит не первый раз ‒ к примеру, в марте 2019 г. (передавал ТАСС): «Мы оставляем за собой эту возможность [провести IPO], в том числе и в 2019 г.».

В июне 2020 г. компания достигла прибыльности в каждой стране присутствия в отдельности, в том числе и в России, рассказал представитель Gett. Бизнес Gett сосредоточен на корпоративном секторе перевозок и обеспечивает компании больше половины выручки, писали «Ведомости».

Ранее по теме: Сервис Gett рассчитывает привлечь инвесторов будущего IPO прибылью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных