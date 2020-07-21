McDonald's премирует сотрудников за работу в период пандемии

В конце мая РБК сообщало, что с начала июня повышает оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России. Из-за объявленных в апреле в стране каникул McDonald's предоставил сотрудникам возможность перехода между предприятиями, а также временно позволил работать по совместительству в продуктовых сетях, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и «Метро» по всей России. На программу адресной помощи сотрудникам компания планирует направлять более 20 млн руб. ежемесячно.