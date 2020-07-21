McDonald's премирует сотрудников за работу в период пандемии
McDonald's премирует 2/3 сотрудников, работающих в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании. Премии получат 2/3 работников более 500 корпоративных ресторанов сети по всей России.
Сотрудники, которые отработали на предприятиях более десяти часов в апреле и мае, получат выплаты в зависимости от количества отработанных часов, уточняют в компании. Каждый, кто отработал до 50 часов в период ограничительных мер, получит единоразовую выплату в размере 4000 руб., кто отработал более 51 часа – 6000 руб., отмечается в сообщении.
С 28 марта из-за пандемии коронавируса компания перешла на бесконтактную работу на вынос и доставку. Залы с посадочными местами стали доступны в начале июля.
В конце мая РБК сообщало, что с начала июня повышает оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России. Из-за объявленных в апреле в стране каникул McDonald's предоставил сотрудникам возможность перехода между предприятиями, а также временно позволил работать по совместительству в продуктовых сетях, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и «Метро» по всей России. На программу адресной помощи сотрудникам компания планирует направлять более 20 млн руб. ежемесячно.
По данным компании, McDonald's за время пандемии инвестировал более 500 млн руб. на обеспечение безопасности сотрудников и гостей. Сейчас сеть насчитывает около 750 точек в 60 регионах страны, в которых работают более 60 000 человек.