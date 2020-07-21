ЕBay продал рекламное подразделение за $9,2 млрд
EBay продал собственное подразделение онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской компании Adevinta ASA за $9,2 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении компаний. В результате сделки норвежцы рассчитывают создать крупнейший в мире сервис онлайн-объявлений, который будет работать на 20 рынках.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что eBay ведет переговоры с норвежской компанией о продаже рекламного бизнеса еще с февраля текущего года. Однако пандемия коронавируса затормозила переговоры. Согласно условиям сделки, eBay получил $2,5 млрд наличными и 540 млн акций Adevinta, то есть 44% акционерного капитала компании и 33,3% голосующих акций.
Подразделение eBay по размещению рекламных объявлений работает в Канаде, некоторых частях Европы, Африке, Австралии и Мексике. Его платформы позволяют пользователям размещать товары и услуги в своих местных сообществах подобно сайту электронных объявлений Craigslist в США.
Adevinta ASA занимается торговлей на цифровых площадках в 16 странах, значительное присутствие имеет в некоторых странах Европы, Южной Америки и Мексики.