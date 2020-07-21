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ЕBay продал рекламное подразделение за $9,2 млрд

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EBay продал собственное подразделение онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской компании Adevinta ASA за $9,2 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении компаний. В результате сделки норвежцы рассчитывают создать крупнейший в мире сервис онлайн-объявлений, который будет работать на 20 рынках.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что eBay ведет переговоры с норвежской компанией о продаже рекламного бизнеса еще с февраля текущего года. Однако пандемия коронавируса затормозила переговоры. Согласно условиям сделки, eBay получил $2,5 млрд наличными и 540 млн акций Adevinta, то есть 44% акционерного капитала компании и 33,3% голосующих акций.

Подразделение eBay по размещению рекламных объявлений работает в Канаде, некоторых частях Европы, Африке, Австралии и Мексике. Его платформы позволяют пользователям размещать товары и услуги в своих местных сообществах подобно сайту электронных объявлений Craigslist в США.

Adevinta ASA занимается торговлей на цифровых площадках в 16 странах, значительное присутствие имеет в некоторых странах Европы, Южной Америки и Мексики.

Ранее по теме: WSJ: еBay ведет переговоры о продаже своего рекламного подразделения за $8 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных