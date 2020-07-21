ЕBay продал рекламное подразделение за $9,2 млрд

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что eBay ведет переговоры с норвежской компанией о продаже рекламного бизнеса еще с февраля текущего года. Однако пандемия коронавируса затормозила переговоры. Согласно условиям сделки, eBay получил $2,5 млрд наличными и 540 млн акций Adevinta, то есть 44% акционерного капитала компании и 33,3% голосующих акций.