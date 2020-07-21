«Роснефть» ограничит добычу «дочки» на Сахалине из-за соглашения с ОПЕК+

«В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз"», — уточнили в компании, отметив, что это решение не предполагает высвобождения работников предприятия. Из сообщения следует, что они будут временно привлечены к выполнению работ по обслуживанию технологического оборудования и проведению текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства.