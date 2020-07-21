«Роснефть» ограничит добычу «дочки» на Сахалине из-за соглашения с ОПЕК+
«Роснефть» временно ограничивает добычу дочерней компании на Сахалине — «РН-Сахалинморнефтегаз» в связи с тем, что соглашение ОПЕК+ накладывает на компанию требования по сокращению нефтедобычи. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз"», — уточнили в компании, отметив, что это решение не предполагает высвобождения работников предприятия. Из сообщения следует, что они будут временно привлечены к выполнению работ по обслуживанию технологического оборудования и проведению текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства.
В компании объяснили, что временное ограничение добычи нефти будет использоваться для реализации крупного инфраструктурного проекта. Он предназначен повысить безопасность и надежность транспортировки добываемой на Сахалине нефти. Компания займется созданием устойчивого снабжения газом объектов энергетики и ЖКХ Сахалинской области. «Реализация данного проекта позволит обеспечить потребителей Охинского и Ногликского районов Сахалинской области газом из ресурсов шельфового проекта», — пояснили в компании.
Страны ОПЕК+ ранее договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Изначально предполагалось, что эти ограничения будут действовать с начала мая до конца июня, но в июне участники соглашения продлили их до конца июля.