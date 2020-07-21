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«Роснефть» ограничит добычу «дочки» на Сахалине из-за соглашения с ОПЕК+

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«Роснефть» временно ограничивает добычу дочерней компании на Сахалине — «РН-Сахалинморнефтегаз» в связи с тем, что соглашение ОПЕК+ накладывает на компанию требования по сокращению нефтедобычи. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз"», — уточнили в компании, отметив, что это решение не предполагает высвобождения работников предприятия. Из сообщения следует, что они будут временно привлечены к выполнению работ по обслуживанию технологического оборудования и проведению текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства.

В компании объяснили, что временное ограничение добычи нефти будет использоваться для реализации крупного инфраструктурного проекта. Он предназначен повысить безопасность и надежность транспортировки добываемой на Сахалине нефти. Компания займется созданием устойчивого снабжения газом объектов энергетики и ЖКХ Сахалинской области. «Реализация данного проекта позволит обеспечить потребителей Охинского и Ногликского районов Сахалинской области газом из ресурсов шельфового проекта», — пояснили в компании.

Страны ОПЕК+ ранее договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Изначально предполагалось, что эти ограничения будут действовать с начала мая до конца июня, но в июне участники соглашения продлили их до конца июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных