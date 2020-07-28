РБК: Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать в сервис аренды самокатов

Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбербанка «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, рассказали РБК три источника. По словам одного из них, на данном этапе речь идет о покупке 10% сервиса, второй источник не исключает, что в дальнейшем СП может выкупить до 100% компании.