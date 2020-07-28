РБК: Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать в сервис аренды самокатов
Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбербанка «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, рассказали РБК три источника. По словам одного из них, на данном этапе речь идет о покупке 10% сервиса, второй источник не исключает, что в дальнейшем СП может выкупить до 100% компании.
В рамках сделки, URent оценили в 700 млн руб., отметил один из собеседников РБК. Возможность аренды велосипедов и электросамокатов из URent планируется интегрировать в приложение «Ситимобил», в результате чего оно станет транспортным суперприложением, рассказали два собеседника издания. Представители Mail.ru Group, «Ситимобила» и URent отказались от комментариев, представитель Сбербанка заявил, что «не комментирует рыночные слухи». «Ведомости» направили запросы в пресс-службы компаний. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и Mail.ru Group.
URent запустился в конце 2018 г. и работает в 25 городах России. По данным «СПАРК-Интерфакс», 66,43% «Юрентбайк.ру» (головная компания сервиса) принадлежит Ольге Стефанюк, 19,75% — Андрею Азарову, 7,25% — Михаилу Гейшерику, 6,57% — Андрею Калинину. Выручка компании в 2019 г. составила 88 млн руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.