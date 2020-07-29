Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2» (Nord Streem 2), возможно, сменило собственника. Судовладельцем выступал «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), аффилированный с «Газпромом», однако он не значится в списке аффилированных лиц монополии, прилагаемом к квартальному отчету компании. Первым на этот факт обратил внимание РБК.
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен. СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня, он в нем не упоминается. РБК предположил, что в фонде, который в конце марте 2020 г. сменил адрес с Самары на Санкт-Петербург, поменял собственников. На это, по данным издания, указывает смена генерального директора СТИФа — вместо Андрея Тимофеева им руководит теперь Александр Смелков. «Газпром» также мог воспользоваться правом не раскрывать данные о судовладельце из-за угрозы санкций. Такое право предоставлено правительством России постановление от 4 апреля 2019 г. Сам же СТИФ — непубличная компания и не обязан раскрывать состав участников.
В начале июня РБК сообщал, что судно «Академик Черский», до начала 2020 года числившееся в составе ООО «Газпром флот», находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится. СТИФ, собственник «Академика Черского», по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора — им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).
В начале июня представители «Газпрома» отмечали, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы». Трубоукладчик «Академик Черский» до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» (оба построены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре). Теперь оба снабженца не фигурируют в составе «Газпром флота», а в Российско морском регистре судоходства собственником этих судов значится компания «Нобилити». Она также не обязана раскрывать владельцев и создана в конце апреля 2020 г, по данным ЕГРЮЛ. Учредителями компании «Нобилити» с уставным капиталом 2 млн руб. являются компании «ССЕ Лимитед» (25%) и «Нефтяной дом» (75%).
Оператором строительства «Северного потока-2» является принадлежащая «Газпрому» компании Nord Stream 2. Ей осталось достроить около 6% газопровода, участок, расположенный в морских водах Дании. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило летом 2020 г. Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования, ранее обязательным условием было использование судов с динамической системой позиционирования. Предполагалось, что достраивать морской газопровод будут «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» (принадлежит госкомпании «Межрегионтрубопроводстрой»). Оба этих судна сейчас находятся в порту Мукран. Nord Stream 2 до начала августа ожидает окончания срок подачи апелляций на решение DEA. При начале достройки газопровода с августа, она может завершиться к октябрю. Однако дополнительные санкции против Nord Stream 2 могут быть приняты конгрессом США к концу сентября.