Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен. СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня, он в нем не упоминается. РБК предположил, что в фонде, который в конце марте 2020 г. сменил адрес с Самары на Санкт-Петербург, поменял собственников. На это, по данным издания, указывает смена генерального директора СТИФа — вместо Андрея Тимофеева им руководит теперь Александр Смелков. «Газпром» также мог воспользоваться правом не раскрывать данные о судовладельце из-за угрозы санкций. Такое право предоставлено правительством России постановление от 4 апреля 2019 г. Сам же СТИФ — непубличная компания и не обязан раскрывать состав участников.