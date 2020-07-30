СК запросил арест для президента «Нобель ойла» по подозрению в мошенничестве

Гуревич также является президентом «Нефтяной компании "Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)». На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число ее акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) и гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.