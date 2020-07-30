СК запросил арест для президента «Нобель ойла» по подозрению в мошенничестве
Следственный комитет России подал в суд ходатайство об аресте до 20 августа президента нефтяного холдинга «Нобель ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповала, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Гуревичу и Шаповалу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере).
Фигуранты уголовного дела входили в совет директоров банка «Рублев», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2018 г., следует из данных АСВ.
Гуревич также является президентом «Нефтяной компании "Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)». На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число ее акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) и гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.
В 2019 г. Сбербанк обратился в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами двух компаний ‒ «Нефтуса» и «Колванефти». Сумма исковых требований банка к «Нефтусу» составляла свыше 5 млрд руб., аналогичные требования были предъявлены и к «Колванефти». Согласно данным СПАРКа, генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся Григорий Гуревич.