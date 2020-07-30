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СК запросил арест для президента «Нобель ойла» по подозрению в мошенничестве

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Следственный комитет России подал в суд ходатайство об аресте до 20 августа президента нефтяного холдинга «Нобель ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповала, сообщает пресс-служба Басманного суда. 

Гуревичу и Шаповалу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). 

Фигуранты уголовного дела входили в совет директоров банка «Рублев», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2018 г., следует из данных АСВ. 

Гуревич также является президентом «Нефтяной компании "Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)». На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число ее акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) и гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.

В 2019 г. Сбербанк обратился в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами двух компаний ‒ «Нефтуса» и «Колванефти». Сумма исковых требований банка к «Нефтусу» составляла свыше 5 млрд руб., аналогичные требования были предъявлены и к «Колванефти». Согласно данным СПАРКа, генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся Григорий Гуревич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных