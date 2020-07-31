«Туту.ру» выходит на рынок делового туризма с проектом для командировок

По расчетам Союза агентств делового туризма, сейчас более 50% рынка контролируют три игрока — ГК «Аэроклуб», «Випсервис» и «Академсервис». По оценкам Global Business Travel Association Convention, в 2019 году суммарный объем рынка деловых поездок в России составил $19 млрд (1,4 трлн руб.). По этому показателю страна находится на 15-м месте в мире. К 2022 году эксперты ждут увеличения оборота до $24 млрд (1,8 трлн руб.). В ГК «Аэроклуб» текущий оборот рынка оценивают в 650 млрд руб. Партнер Data Insight Борис Овчинников оценил рентабельность бизнеса в онлайн-тревел-агентствах в 0,5–1,5%, в то время как в сегменте делового туризма она достигает 7%. По данным опроса «Аэроклуба», 47% компаний не планируют возобновлять поездки сотрудников до осени, а у 5% запрет на поездки наложен до конца 2020 г.