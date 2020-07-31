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«Туту.ру» выходит на рынок делового туризма с проектом для командировок

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Туристический сервис «Туту.ру» запустит собственный b2b-проект — платформу «Туту.Командировки». Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в онлайн-тревел-агентстве.

Как рассказали в «Туту.ру», сервис намерен получить не менее 30% доли на рынке делового туризма. Компания делает ставку на развитие системы электронного документооборота. Она намерена предложить клиентам автоматическое формирование отчетных документов и возможность выгружать акты сверок и отчеты по заказам напрямую из 1С. Регистрация и обслуживание корпоративных аккаунтов будут бесплатными, пользователям предложат объединить их с личными. В «Туту.ру» позитивно оценивают перспективы восстановления российского рынка делового туризма, прогнозируя, что спрос вернется на докризисный уровень до конца 2020 г. Размер инвестиций в проект в компании не называют.

«Туру.ру» начала работу на рынке в 2003 г, аудитория сервиса оценивается в 20 млн пользователей ежемесячно. Основатель бизнеса — Дмитрий Храпов. Компания специализируется на онлайн-продажах билетов на поезда, самолеты и автобусы, бронировании туров и тематических экскурсий. Собеседник газеты на туристическом рынке отмечает, что при успехе новый проект может претендовать лишь 10-15% рынка делового туризма, чтобы стать лидером сегмента с 30% необходимо приобрести «профильного игрока, столкнувшегося со сложностями».

По расчетам Союза агентств делового туризма, сейчас более 50% рынка контролируют три игрока — ГК «Аэроклуб», «Випсервис» и «Академсервис». По оценкам Global Business Travel Association Convention, в 2019 году суммарный объем рынка деловых поездок в России составил $19 млрд (1,4 трлн руб.). По этому показателю страна находится на 15-м месте в мире. К 2022 году эксперты ждут увеличения оборота до $24 млрд (1,8 трлн руб.). В ГК «Аэроклуб» текущий оборот рынка оценивают в 650 млрд руб. Партнер Data Insight Борис Овчинников оценил рентабельность бизнеса в онлайн-тревел-агентствах в 0,5–1,5%, в то время как в сегменте делового туризма она достигает 7%. По данным опроса «Аэроклуба», 47% компаний не планируют возобновлять поездки сотрудников до осени, а у 5% запрет на поездки наложен до конца 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных