«Туту.ру» выходит на рынок делового туризма с проектом для командировок
Туристический сервис «Туту.ру» запустит собственный b2b-проект — платформу «Туту.Командировки». Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» в онлайн-тревел-агентстве.
Как рассказали в «Туту.ру», сервис намерен получить не менее 30% доли на рынке делового туризма. Компания делает ставку на развитие системы электронного документооборота. Она намерена предложить клиентам автоматическое формирование отчетных документов и возможность выгружать акты сверок и отчеты по заказам напрямую из 1С. Регистрация и обслуживание корпоративных аккаунтов будут бесплатными, пользователям предложат объединить их с личными. В «Туту.ру» позитивно оценивают перспективы восстановления российского рынка делового туризма, прогнозируя, что спрос вернется на докризисный уровень до конца 2020 г. Размер инвестиций в проект в компании не называют.
«Туру.ру» начала работу на рынке в 2003 г, аудитория сервиса оценивается в 20 млн пользователей ежемесячно. Основатель бизнеса — Дмитрий Храпов. Компания специализируется на онлайн-продажах билетов на поезда, самолеты и автобусы, бронировании туров и тематических экскурсий. Собеседник газеты на туристическом рынке отмечает, что при успехе новый проект может претендовать лишь 10-15% рынка делового туризма, чтобы стать лидером сегмента с 30% необходимо приобрести «профильного игрока, столкнувшегося со сложностями».
По расчетам Союза агентств делового туризма, сейчас более 50% рынка контролируют три игрока — ГК «Аэроклуб», «Випсервис» и «Академсервис». По оценкам Global Business Travel Association Convention, в 2019 году суммарный объем рынка деловых поездок в России составил $19 млрд (1,4 трлн руб.). По этому показателю страна находится на 15-м месте в мире. К 2022 году эксперты ждут увеличения оборота до $24 млрд (1,8 трлн руб.). В ГК «Аэроклуб» текущий оборот рынка оценивают в 650 млрд руб. Партнер Data Insight Борис Овчинников оценил рентабельность бизнеса в онлайн-тревел-агентствах в 0,5–1,5%, в то время как в сегменте делового туризма она достигает 7%. По данным опроса «Аэроклуба», 47% компаний не планируют возобновлять поездки сотрудников до осени, а у 5% запрет на поездки наложен до конца 2020 г.