Росавиация сообщила о первых авиарейсах за рубеж
«Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении. У перевозчика в расписании на 1 августа еще два регулярных рейса по указанному маршруту, а также два рейса из Москвы в Лондон. Со 2 августа ожидается, что по данному маршруту полеты возобновит авиакомпания British Airways.
Авиакомпания «Победа» 1 августа совершит один рейс из аэропорта Внуково в Стамбул. При этом завтра во Внуково прибудет первый после снятия ограничений рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Компания планирует со 2 августа начать полеты в Санкт-Петербург, а с 3 августа — в Ростов-на-Дону.
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines 1 августа совершит рейс из Стамбула в Домодедово.
В августе по маршруту Москва—Стамбул «Аэрофлот» будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. «Победа» и Pegasus Airlines по 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines — до 28 рейсов. А с 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен, отметили в Росавиации. Полеты начнут российские авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр», «Россия» и «Ай Флай».
Ранее о том, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что авиасообщение пока возобновится с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией.