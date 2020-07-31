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Росавиация сообщила о первых авиарейсах за рубеж

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После возобновления авиасообщения с 1 августа международные рейсы возобновят четыре авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines, сообщила Росавиация.

«Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево»,  — говорится в сообщении. У перевозчика в расписании на 1 августа еще два регулярных рейса по указанному маршруту, а также два рейса из Москвы в Лондон. Со 2 августа ожидается, что по данному маршруту полеты возобновит авиакомпания British Airways. 

Авиакомпания «Победа» 1 августа совершит один рейс из аэропорта Внуково в Стамбул. При этом завтра во Внуково прибудет  первый после снятия ограничений рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Компания планирует со 2 августа начать полеты в Санкт-Петербург, а с 3 августа — в Ростов-на-Дону.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines 1 августа совершит рейс из Стамбула в Домодедово.

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Границы пока откроют с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией

В августе по маршруту Москва—Стамбул «Аэрофлот» будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. «Победа» и Pegasus Airlines по 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines — до 28 рейсов. А с  10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен, отметили в Росавиации. Полеты начнут российские авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Роял Флайт», «Северный ветер», «Азур эйр», «Россия» и «Ай Флай».

Ранее о том, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что авиасообщение пока возобновится с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных