Росавиация сообщила о первых авиарейсах за рубеж

«Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении. У перевозчика в расписании на 1 августа еще два регулярных рейса по указанному маршруту, а также два рейса из Москвы в Лондон. Со 2 августа ожидается, что по данному маршруту полеты возобновит авиакомпания British Airways.