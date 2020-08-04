Дания разрешила возобновить строительство «Северного потока – 2»

Ранее в Датском энергетическом агентстве сообщали, что оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сможет продолжить прокладку труб на незаконченном участке в территориальных водах Дании. Сделать это будет возможно после 3 августа, сразу после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики. При этом отмечалось, что «любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции».