Дания разрешила возобновить строительство «Северного потока – 2»
Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получил апелляций на решение о согласовании строительства участка «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании с использованием судов с якорным позиционированием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», – говорится в сообщении. Это означает, что разрешение DEA на строительство трубопровода с использование судов с якорным позиционированием вступает в силу.
Ранее в Датском энергетическом агентстве сообщали, что оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сможет продолжить прокладку труб на незаконченном участке в территориальных водах Дании. Сделать это будет возможно после 3 августа, сразу после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики. При этом отмечалось, что «любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции».
6 июля DEA по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Тем самым оно изменило условия, которые были зафиксированы в решении агентства от 30 октября 2019 г. В нем четко прописывалось использование судов только с динамической системой позиционирования, т. е. с геолокацией и автоматическим подруливанием.