Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Дания разрешила возобновить строительство «Северного потока – 2»

Ведомости

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получил апелляций на решение о согласовании строительства участка «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании с использованием судов с якорным позиционированием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций на решение Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», – говорится в сообщении. Это означает, что разрешение DEA на строительство трубопровода с использование судов с якорным позиционированием вступает в силу.

Строительство «Северного потока ‒ 2» смогут возобновить после 3 августа

Это станет возможным после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием

Ранее в Датском энергетическом агентстве сообщали, что оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сможет продолжить прокладку труб на незаконченном участке в территориальных водах Дании. Сделать это будет возможно после 3 августа, сразу после истечения срока обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики. При этом отмечалось, что «любой, кто имеет значительный и индивидуальный интерес к решению, может обратиться в Апелляционный совет по энергетике, и решение не будет действовать до истечения срока апелляции».

6 июля DEA по запросу Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на датском участке газопровода. Тем самым оно изменило условия, которые были зафиксированы в решении агентства от 30 октября 2019 г. В нем четко прописывалось использование судов только с динамической системой позиционирования, т. е. с геолокацией и автоматическим подруливанием.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных