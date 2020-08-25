Выручка детских магазинов одежды превысила докризисный уровень
Выручка детских магазинов в сегменте малого и среднего бизнеса за неделю выросла на 23%, что на ту же цифру превышает показатель докризисного уровня (со 2 по 8 марта). Такую статистику приводит производитель онлайн-касс «Эвотор» на основе анализа данных 650 000 онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей стране.
В исследовании отмечается, что превышения выручки докризисного уровня удалось достичь несмотря на то, что открыто лишь 83% торговых точек от работавших в начале марта. В течение всего августа превышает доковидный уровень выручка магазинов канцтоваров, на прошлой неделе она была на 11% выше, чем в начале марта, а на неделе с 10 по 16 августа – на 56%. В то же время в этом сегменте работает только 89% торговых точек.
Оборот несетевых магазинов одежды также превысил показатели начала марта на 14%. «В этом сегменте выручка впервые обогнала “доковидную” на неделе с 10 по 16 августа – на 8% к началу марта. В то время как весь июль она стагнировала на уровне 79–93%. На прошлой неделе работало лишь 86% магазинов одежды», – говорится в исследовании. Несетевые магазины обуви на прошлой неделе увеличили выручку на от 7% докризисного уровня.