Выручка детских магазинов одежды превысила докризисный уровень

В исследовании отмечается, что превышения выручки докризисного уровня удалось достичь несмотря на то, что открыто лишь 83% торговых точек от работавших в начале марта. В течение всего августа превышает доковидный уровень выручка магазинов канцтоваров, на прошлой неделе она была на 11% выше, чем в начале марта, а на неделе с 10 по 16 августа – на 56%. В то же время в этом сегменте работает только 89% торговых точек.