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Выручка детских магазинов одежды превысила докризисный уровень

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Выручка детских магазинов в сегменте малого и среднего бизнеса за неделю выросла на 23%, что на ту же цифру превышает показатель докризисного уровня (со 2 по 8 марта). Такую статистику приводит производитель онлайн-касс «Эвотор» на основе анализа данных 650 000 онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей стране.

В исследовании отмечается, что превышения выручки докризисного уровня удалось достичь несмотря на то, что открыто лишь 83% торговых точек от работавших в начале марта. В течение всего августа превышает доковидный уровень выручка магазинов канцтоваров, на прошлой неделе она была на 11% выше, чем в начале марта, а на неделе с 10 по 16 августа – на 56%. В то же время в этом сегменте работает только 89% торговых точек.

Оборот несетевых магазинов одежды также превысил показатели начала марта на 14%. «В этом сегменте выручка впервые обогнала “доковидную” на неделе с 10 по 16 августа – на 8% к началу марта. В то время как весь июль она стагнировала на уровне 79–93%. На прошлой неделе работало лишь 86% магазинов одежды», – говорится в исследовании. Несетевые магазины обуви на прошлой неделе увеличили выручку на от 7% докризисного уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных