«Коммерсантъ»: Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

«Ростеху» «Акадо» может быть интересна с точки зрения работы с госсектором по обеспечению видеонаблюдения, пояснил Кусков, добавив также, что сейчас корпорация активно развивается в сфере решений для АПК «Безопасный город» и видеонаблюдения. Стоимость компании может достигать 15 млрд руб., оценил он.