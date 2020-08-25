«Коммерсантъ»: Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»
Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации «Ростех» ведет переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор», бренд «Акадо телеком»), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке и источника, близкого к руководству госкорпорации. По словам одного из собеседников издания, сейчас проводится предпродажный аудит компании.
«Организации корпорации, в частности НЦИ, постоянно находятся в поисках новых перспективных направлений развития и создания новых партнерств», – сообщил представитель «Ростеха». При этом он подчеркнул, что госкорпорация не нанимала консультантов для оценки актива. Представитель «Акадо» и совладелец компании Максим Майорец отказались от комментариев.
Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ведомостям», что «Акадо» является четвертым по числу абонентов провайдером домашнего интернета в Москве. Кроме того, компания всегда была одним из крупнейших поставщиков для государственных нужд, например для обеспечения интернетом избирательных участков и школ, отмечал эксперт.
«Ростеху» «Акадо» может быть интересна с точки зрения работы с госсектором по обеспечению видеонаблюдения, пояснил Кусков, добавив также, что сейчас корпорация активно развивается в сфере решений для АПК «Безопасный город» и видеонаблюдения. Стоимость компании может достигать 15 млрд руб., оценил он.
В июне 2020 г. контрольный пакет (51%) «Акадо холдинга» приобрела у компании «Ренова» Виктора Вексельберга компания «АВК инвестсментс» предпринимателя Максима Майореца. 49% осталось у «Реновы».