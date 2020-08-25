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«Коммерсантъ»: Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

Ведомости

Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации «Ростех» ведет переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор», бренд «Акадо телеком»), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке и источника, близкого к руководству госкорпорации. По словам одного из собеседников издания, сейчас проводится предпродажный аудит компании.

«Организации корпорации, в частности НЦИ, постоянно находятся в поисках новых перспективных направлений развития и создания новых партнерств», – сообщил представитель «Ростеха». При этом он подчеркнул, что госкорпорация не нанимала консультантов для оценки актива. Представитель «Акадо» и совладелец компании Максим Майорец отказались от комментариев.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ведомостям», что «Акадо» является четвертым по числу абонентов провайдером домашнего интернета в Москве. Кроме того, компания всегда была одним из крупнейших поставщиков для государственных нужд, например для обеспечения интернетом избирательных участков и школ, отмечал эксперт.

Ранее по теме: «Акадо» вышла из-под американских санкций

«Ростеху» «Акадо» может быть интересна с точки зрения работы с госсектором по обеспечению видеонаблюдения, пояснил Кусков, добавив также, что сейчас корпорация активно развивается в сфере решений для АПК «Безопасный город» и видеонаблюдения. Стоимость компании может достигать 15 млрд руб., оценил он.

В июне 2020 г. контрольный пакет (51%) «Акадо холдинга» приобрела у компании «Ренова» Виктора Вексельберга компания «АВК инвестсментс» предпринимателя Максима Майореца. 49% осталось у «Реновы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных