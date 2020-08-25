«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай
«Газпром» и Монголия подписали меморандум по созданию компании для разработки проекта строительства газопровода в Китай. Документ был подписан по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, следует из сообщения компании.
«В рамках встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения», — говорится в сообщении. Компания будет учреждена в Монголии. Она займется разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.
В декабре прошлого года «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай. Старт поставкам российского природного газа дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Строительство первого экспортного газопровода, ориентированного на рынок КНР, началось в сентябре 2014 г. Этому предшествовало подписание контракта с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений Восточной Сибири. Общая стоимость контракта – около $400 млрд.