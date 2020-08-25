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«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай

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«Газпром» и Монголия подписали меморандум по созданию компании для разработки проекта строительства газопровода в Китай. Документ был подписан по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, следует из сообщения компании.

«В рамках встречи Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали Меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения», — говорится в сообщении. Компания будет учреждена в Монголии. Она займется разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

В декабре прошлого года «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай. Старт поставкам российского природного газа дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Строительство первого экспортного газопровода, ориентированного на рынок КНР, началось в сентябре 2014 г. Этому предшествовало подписание контракта с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений Восточной Сибири. Общая стоимость контракта – около $400 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных