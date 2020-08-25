«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай

Строительство первого экспортного газопровода, ориентированного на рынок КНР, началось в сентябре 2014 г. Этому предшествовало подписание контракта с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений Восточной Сибири. Общая стоимость контракта – около $400 млрд.