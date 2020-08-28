Туркомпания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Туркомпания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров. Ущерб от ухода «Санвэй» с рынка по оптимистичным прогнозам экспертов может составить от 100 до 200 млн руб., добавили в ассоциации.