Туркомпания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности
Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности на своем сайте.
«ООО «Санвэй» с большим сожалением настоящим уведомляет вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт... и субагентских соглашений-оферт», – говорится в заявлении.
Решение принято в связи с «полной стагнацией» туристической отрасли из-за ограничений, вызванных коронавирусом. В компании призвали заказчиков аннулировать все туры с датами вылета после 29 августа.
По данным Ассоциации туроператоров России, компания работала в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. «Санвэй» вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска.
Туркомпания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров. Ущерб от ухода «Санвэй» с рынка по оптимистичным прогнозам экспертов может составить от 100 до 200 млн руб., добавили в ассоциации.