Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Туркомпания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Ведомости

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности на своем сайте.

«ООО «Санвэй» с большим сожалением настоящим уведомляет вас о прекращении операционной деятельности организации и расторжении всех договоров-оферт... и субагентских соглашений-оферт», – говорится в заявлении.

Решение принято в связи с «полной стагнацией» туристической отрасли из-за ограничений, вызванных коронавирусом. В компании призвали заказчиков аннулировать все туры с датами вылета после 29 августа.

По данным Ассоциации туроператоров России, компания работала в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. «Санвэй» вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска.

Туркомпания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров. Ущерб от ухода «Санвэй» с рынка по оптимистичным прогнозам экспертов может составить от 100 до 200 млн руб., добавили в ассоциации.

Ранее по теме: Минус 1 млрд туристов лишит мировой ВВП $1,17 трлн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных