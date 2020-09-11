«Известия»: в России предложили ввести двойные ценники
Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и стоимость товара за 1 л или 1 кг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо союза.
В документе поясняется, что двойной ценник поможет покупателю сравнивать цены на конкурирующие товары, которые могут продаваться в упаковках разного веса или объема. Президент Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что такая инициатива лишит производителей товаров стимула постепенно сокращать вес или объем упаковки. Например, сейчас производители продают в упаковке для десятка девять яиц или наливают 950 мл молока в упаковку для 1 л.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что проект правил розничной торговли, который сейчас разрабатывает министерство, подразумевает, что продавец должен указывать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Минпромторг считает нецелесообразным более детальный подход, сказал Евтухов. Он добавил, что ритейлеры сами введут двойные ценники, если информация на них будет востребована покупателями.