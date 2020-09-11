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«Известия»: в России предложили ввести двойные ценники

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Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и стоимость товара за 1 л или 1 кг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо союза.

В документе поясняется, что двойной ценник поможет покупателю сравнивать цены на конкурирующие товары, которые могут продаваться в упаковках разного веса или объема. Президент Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что такая инициатива лишит производителей товаров стимула постепенно сокращать вес или объем упаковки. Например, сейчас производители продают в упаковке для десятка девять яиц или наливают 950 мл молока в упаковку для 1 л.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что проект правил розничной торговли, который сейчас разрабатывает министерство, подразумевает, что продавец должен указывать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Минпромторг считает нецелесообразным более детальный подход, сказал Евтухов. Он добавил, что ритейлеры сами введут двойные ценники, если информация на них будет востребована покупателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных