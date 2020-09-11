«Известия»: в России предложили ввести двойные ценники

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что проект правил розничной торговли, который сейчас разрабатывает министерство, подразумевает, что продавец должен указывать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Минпромторг считает нецелесообразным более детальный подход, сказал Евтухов. Он добавил, что ритейлеры сами введут двойные ценники, если информация на них будет востребована покупателями.