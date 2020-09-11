«Магнит» запустит собственную службу доставки продуктов из магазинов
Розничная сеть «Магнит» планирует до конца 2020 г. запустить собственную службу доставки продуктов из магазинов, сообщил исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен на открытии цифрового офиса компании в Сколково.
В презентации Янсена, с которой ознакомились «Ведомости», говорится, что у ритейлера появится два вида доставки: первый — экспресс-доставка, и второй — доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на крупные и регулярные покупки. Представитель «Магнита» отказался раскрыть подробности проекта.
На данный момент «Магнит» не имеет собственной службы доставки — ритейлер работает через партнеров. На прошлой неделе он объявил о запуске экспресс-доставки в партнерстве с Delivery Club. Сейчас в пилотном режиме курьеры Delivery Club доставляют заказы из десяти торговых точек Москвы. До конца 2020 г. она появится по всей столице и в Санкт-Петербурге. Как отметил представитель «Магнита», в перспективе география доставки из магазинов может расшириться до всех городов, где работает Delivery Club (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской и Ленинградской областей).
В конце апреля президент «Магнита» Ян Дюннинг заявлял о планах ритейлера увеличить экспансию в онлайн-ритейл. В мае в «Магнит» пришла команда интернет-магазина Lamoda. Исполнительным директором ритейлера стал экс-глава и сооснователь Lamoda Флориан Янсен. Бывший операционный директор онлайн-магазина Пол Роговски стал директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер – директором по аналитике и управлению данными.
Основной конкурент «Магнита» — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — самостоятельно развивает экспресс-доставку. На начало июля услуга действовала в 439 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в пяти городах.