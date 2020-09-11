«Магнит» запустит собственную службу доставки продуктов из магазинов

На данный момент «Магнит» не имеет собственной службы доставки — ритейлер работает через партнеров. На прошлой неделе он объявил о запуске экспресс-доставки в партнерстве с Delivery Club. Сейчас в пилотном режиме курьеры Delivery Club доставляют заказы из десяти торговых точек Москвы. До конца 2020 г. она появится по всей столице и в Санкт-Петербурге. Как отметил представитель «Магнита», в перспективе география доставки из магазинов может расшириться до всех городов, где работает Delivery Club (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской и Ленинградской областей).