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«Магнит» запустит собственную службу доставки продуктов из магазинов

Ведомости

Розничная сеть «Магнит» планирует до конца 2020 г. запустить собственную службу доставки продуктов из магазинов, сообщил исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен на открытии цифрового офиса компании в Сколково. 

В презентации Янсена, с которой ознакомились «Ведомости», говорится, что у ритейлера появится два вида доставки: первый — экспресс-доставка, и второй — доставка с чуть более длительными сроками, рассчитанная на крупные и регулярные покупки. Представитель «Магнита» отказался раскрыть подробности проекта. 

На данный момент «Магнит» не имеет собственной службы доставки — ритейлер работает через партнеров. На прошлой неделе он объявил о запуске экспресс-доставки в партнерстве с Delivery Club. Сейчас в пилотном режиме курьеры Delivery Club доставляют заказы из десяти торговых точек Москвы. До конца 2020 г. она появится по всей столице и в Санкт-Петербурге. Как отметил представитель «Магнита», в перспективе география доставки из магазинов может расшириться до всех городов, где работает Delivery Club (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской и Ленинградской областей).

В конце апреля президент «Магнита» Ян Дюннинг заявлял о планах ритейлера увеличить экспансию в онлайн-ритейл. В мае в «Магнит» пришла команда интернет-магазина Lamoda. Исполнительным директором ритейлера стал экс-глава и сооснователь Lamoda Флориан Янсен. Бывший операционный директор онлайн-магазина Пол Роговски стал директором по трансформации «Магнита», бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер – директором по аналитике и управлению данными. 

Основной конкурент «Магнита» — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — самостоятельно развивает экспресс-доставку. На начало июля услуга действовала в 439 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в пяти городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных