Препараты от коронавируса начнут продавать в аптеках в ближайшие дни

ГК «Р-Фарм», основным владельцем которой является Алексей Репик, объявила о начале продаж препарата от коронавируса в аптеках для лечения болезни легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сейчас препарат доступен для оптовых отгрузок в аптеки, а потребителю будет доступен в ближайшие дни. Второй препарат — «Арепливир» производства компании АО «Биохимик» поступит в продажу с понедельника.