Препараты от коронавируса начнут продавать в аптеках в ближайшие дни
ГК «Р-Фарм», основным владельцем которой является Алексей Репик, объявила о начале продаж препарата от коронавируса в аптеках для лечения болезни легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сейчас препарат доступен для оптовых отгрузок в аптеки, а потребителю будет доступен в ближайшие дни. Второй препарат — «Арепливир» производства компании АО «Биохимик» поступит в продажу с понедельника.
«В соответствии с полученным регистрационным удостоверением (ЛП-006323) "Коронавир" стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир» в амбулаторных условиях.
Первый препарат был зарегистрирован Минздравом по ускоренной процедуре до завершения третьей фазы клинических исследований 29 мая 2020 года. Он показал свою эффективность и вошел во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» Минздрава, объяснили в министерстве.
Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов — фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.