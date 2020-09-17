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Препараты от коронавируса начнут продавать в аптеках в ближайшие дни

Ведомости

ГК «Р-Фарм», основным владельцем которой является Алексей Репик, объявила о начале продаж препарата от коронавируса в аптеках для лечения болезни легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сейчас препарат доступен для оптовых отгрузок в аптеки, а потребителю будет доступен в ближайшие дни. Второй препарат — «Арепливир» производства компании АО «Биохимик» поступит в продажу с понедельника.

«В соответствии с полученным регистрационным удостоверением (ЛП-006323) "Коронавир" стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «фавипиравир» в амбулаторных условиях.

Первый препарат был зарегистрирован Минздравом по ускоренной процедуре до завершения третьей фазы клинических исследований 29 мая 2020 года. Он показал свою эффективность и вошел во временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» Минздрава, объяснили в министерстве.

Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов — фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.

Ранее по теме: Кремль заявил об отсутствии планов усилить ограничения из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных