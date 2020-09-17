Кремль заявил об отсутствии планов усилить ограничения из-за коронавируса

Число случаев заболевания COVID-19 в России, выявляемых за сутки, в августе вновь стало расти после продолжающегося ранее снижения. 4 сентября показатель превысил 5000 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 сентября, за сутки вирус нашли у 5762 жителей страны. В целом за все время COVID-19 в России заболел 1 085 281 человек. Умер 19 061.