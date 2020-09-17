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Кремль заявил об отсутствии планов усилить ограничения из-за коронавируса

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В Кремле не обсуждают возможность усиления ограничительных мер в связи с возможным обострением COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит потому, что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах России без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии», – сказал чиновник.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент нет оснований для слухов об обострении COVID-19 и ужесточения ограничительных мер в этой связи. Система здравоохранения мобилизована, что позволяет гибко относиться к суточному приросту числа инфицированных, отметил пресс-секретарь.

11 сентября Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. При этом 16 сентября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что сейчас Россия находится на плато по заболеваемости и серьезного подъема здесь не наблюдается.

Число случаев заболевания COVID-19 в России, выявляемых за сутки, в августе вновь стало расти после продолжающегося ранее снижения. 4 сентября показатель превысил 5000 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 сентября, за сутки вирус нашли у 5762 жителей страны. В целом за все время COVID-19 в России заболел 1 085 281 человек. Умер 19 061.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных