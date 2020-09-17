Кремль заявил об отсутствии планов усилить ограничения из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность усиления ограничительных мер в связи с возможным обострением COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких обсуждений не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит потому, что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах России без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии», – сказал чиновник.
Песков подчеркнул, что в настоящий момент нет оснований для слухов об обострении COVID-19 и ужесточения ограничительных мер в этой связи. Система здравоохранения мобилизована, что позволяет гибко относиться к суточному приросту числа инфицированных, отметил пресс-секретарь.
11 сентября Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. При этом 16 сентября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что сейчас Россия находится на плато по заболеваемости и серьезного подъема здесь не наблюдается.
Число случаев заболевания COVID-19 в России, выявляемых за сутки, в августе вновь стало расти после продолжающегося ранее снижения. 4 сентября показатель превысил 5000 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 сентября, за сутки вирус нашли у 5762 жителей страны. В целом за все время COVID-19 в России заболел 1 085 281 человек. Умер 19 061.