Кремль заявил о готовности здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 сентября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 5504 — до 1 051 874. За весь период от коронавируса выздоровели 868 107 человек, зарегистрировано 18 365 смертей, связанных с коронавирусом.