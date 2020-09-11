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Кремль заявил о готовности здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19

Ведомости

Российская система здравоохранения готова к росту заболеваемости коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Абсолютно, конечно, однозначно», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь Путина добавил, что в некоторых регионах есть незначительный рост заболеваемости. По мнению Пескова, такой рост естествен и связан с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что при осложнении ситуации с коронавирусом в Москве могут быть введены минимальные ограничения.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 сентября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 5504 — до 1 051 874. За весь период от коронавируса выздоровели 868 107 человек, зарегистрировано 18 365 смертей, связанных с коронавирусом.

Ранее по теме: Песков прокомментировал разницу в данных о смертности от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных