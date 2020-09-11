Кремль заявил о готовности здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19
Российская система здравоохранения готова к росту заболеваемости коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно, конечно, однозначно», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь Путина добавил, что в некоторых регионах есть незначительный рост заболеваемости. По мнению Пескова, такой рост естествен и связан с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что при осложнении ситуации с коронавирусом в Москве могут быть введены минимальные ограничения.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 сентября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 5504 — до 1 051 874. За весь период от коронавируса выздоровели 868 107 человек, зарегистрировано 18 365 смертей, связанных с коронавирусом.