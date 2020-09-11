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Песков прокомментировал разницу в данных о смертности от коронавируса

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Кремль не заинтересовал данные Росстата о более высокой смертности от коронавируса, он ориентируется на информацию от федерального и региональных оперативных штабов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь я все-таки предлагаю ориентироваться на региональные штабы и федеральный штаб. Они все-таки публиковали, там была утверждённая методика подсчёта», — сказал Песков. Он добавил, что не знает, на основе чего формировались цифры большей смертности, которые опубликовал Росстат, а также подчеркнул, что Кремль не заинтересовала разница в данных.

«Наверное, Росстат даст какие-то разъяснения на этот счёт», — сказал Песков. Кроме того, комментируя последние сообщения о росте суточного прироста заболеваемости коронавирусом впервые с июля он пояснил, что такая динамика наблюдается только в некоторых регионах и не является «обвальной». 

В начале сентября Росстат уточнил данные по смертности от коронавируса в июле. Основываясь на данных из ЕГР ЗАГС, ведомство сообщило о 10 079 летальных исходов за месяц. В то же время, в конце июля оперативный штаб сообщал о 13 963 смертях за весь период с начала пандемии (апрель-июль). Кроме того, в начале сентября Росздравнадзор зафиксировал в некоторых больницах некорректное ведение статистики по смертности от коронавируса.

По данным оперативного штаба на 11 сентября, за сутки в России выявили 5504 новых заболевших коронавирусом. Это максимальное количество новых случаев за сутки в стране с конца июля. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных