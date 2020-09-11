Песков прокомментировал разницу в данных о смертности от коронавируса

В начале сентября Росстат уточнил данные по смертности от коронавируса в июле. Основываясь на данных из ЕГР ЗАГС, ведомство сообщило о 10 079 летальных исходов за месяц. В то же время, в конце июля оперативный штаб сообщал о 13 963 смертях за весь период с начала пандемии (апрель-июль). Кроме того, в начале сентября Росздравнадзор зафиксировал в некоторых больницах некорректное ведение статистики по смертности от коронавируса.