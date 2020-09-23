Греф прокомментировал сделку «Яндекса» и «Тинькофф банка»

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил «Ведомостям», что в случае успешной сделки компании могут создать экосистему, которая станет ближайшим конкурентом Сбербанка. Он напомнил, что в конце июня 2020 г. Сбербанк объявил о разделе активов с «Яндексом». Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснял развод с интернет-компанией нарастающей конкуренцией между экосистемами банка и «Яндекса».