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Греф прокомментировал сделку «Яндекса» и «Тинькофф банка»

Ведомости

Сбербанк не боится конкуренции и уважает своих конкурентов, заявил глава банка Герман Греф агентству Bloomberg. Так он прокомментировал сообщения о возможной сделке между «Яндексом» и «Тинькофф банком».

«Мы не боимся конкуренции и уважаем своих конкурентов», ‒ сказал Греф. 

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию.

Позже основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что намерен остаться с компанией после ее возможной продажи «Яндексу». Сделку с «Яндексом» он назвал «скорее слиянием», чем продажей.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил «Ведомостям», что в случае успешной сделки компании могут создать экосистему, которая станет ближайшим конкурентом Сбербанка. Он напомнил, что в конце июня 2020 г. Сбербанк объявил о разделе активов с «Яндексом». Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснял развод с интернет-компанией нарастающей конкуренцией между экосистемами банка и «Яндекса».

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных